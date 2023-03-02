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Происшествия2 марта 2023 13:35

Ситуацию со взрывом в поселке Березовском обсудили на заседании оперативного штаба Тульской области

Обстановка взята на контроль губернатором Алексеем Дюминым
Игорь КОПЫТОВ
Ситуацию со взрывом в поселке Березовском обсудили на оперативного штаба Тульской области

Ситуацию со взрывом в поселке Березовском обсудили на оперативного штаба Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На прошедшем 2 марта заседании оперативного штаба Тульской области была среди прочих обсуждена информация и принимаемые меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА.

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