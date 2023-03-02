Николай Воробьев: Благодаря «Улыбке детства» более 7000 школьников получают качественную стоматологическую помощь

2 марта в Арсеньевской СОШ состоялось торжественное открытие школьного стоматологического кабинета.

В четверг, 2 марта в Арсеньевской СОШ состоялось торжественное открытие школьного стоматологического кабинета, появившегося благодаря социально значимой акции «Единой России» «Улыбка детства».

Это одно из направлений партийного проекта «Здоровое будущее» и народной программы «Единой России», в рамках которой решаются вопросы развития школьной медицины и, в частности, сохранения здоровья детских зубов.

Уникальная, не имеющая аналогов в РФ региональная акция реализуется на условиях социального партнерства при поддержке министерства здравоохранения Тульской области и областной стоматологической поликлиники. В этом совместном проекте партия берет на себя обязательство отремонтировать помещение будущего кабинета. Кстати, в Арсеньевской школе он появился на том месте, где и был изначально запроектирован в советское время.

Поздравить коллектив образовательной организации с радостным событием приехали секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк, секретарь местного отделения партии Михаил Трифанов.

На торжественное открытие приехали секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк.

Приветствуя коллектив школьников и педагогов, Николай Воробьев отметил:

– За время существования проекта мы открываем в регионе уже 12-й кабинет «Улыбки детства». Благодаря этой акции более семи тысяч учащихся получают бесплатную стоматологическую помощь в своих учебных заведениях. Останавливаться на достигнутом мы, конечно, не будем, планируем в этом году открыть еще три кабинета в других муниципальных образованиях, где учатся дети из сельской местности. Получение медицинской помощи в стенах школы избавляет родителей от поездок с детьми в районные стоматологические поликлиники, это очень удобно. Но самое важное, что с малых лет ребята получают возможность пройти качественное, планомерное обследование и не допустить развитие болезней зубов. Кроме этого, конечно, важна и профилактическая, и образовательная программы. В наших кабинетах детям объясняют, как правильно ухаживать за полостью рта, это очень важно.

Также Николай Воробьев отметил преображение Арсеньевской школы, которая в прошлом году была капитально отремонтирована благодаря Губернатору Тульской области Алексею Дюмину в рамках федеральной программы капитального ремонта школ. Реализация этой важнейшей программы закреплена в народной программе «Единой России». На проведение капитального ремонта в Арсеньевской СОШ было потрачено более 200 млн рублей. Николай Воробьев тепло поблагодарил за сотрудничество и содействие в реализации акции «Улыбка детства» главного стоматолога министерства здравоохранения области Алексея Эрка, благодаря которому школьные кабинеты оборудуются самой современной техникой. Например, лифтовой установкой, благодаря которой кресло регулируется для удобства лечения даже самых маленьких детей. Также имеется хорошее оборудование для стерилизации, а значит, для соблюдения всех норм безопасности. И, конечно же, качественные стоматологические материалы. К слову, импортная анестезия детям будет проводиться абсолютно бесплатно.

Ребятам, собравшимся на праздничном мероприятии, вручили комплекты зубных щеток и зубной пасты.

- Более пяти лет лет назад мы начали возрождать в регионе школьные стоматологические кабинеты, и эта работа дает отличный результат, – рассказал Алексей Эрк. – У детей, которые прошли через кабинеты «Улыбки детства», нет кариеса. Их научили правильной гигиене полости рта, они периодически проходят осмотр у стоматолога, им вовремя лечат зубы и соответственно проводят профилактику, которая позволяет сохранить зубы здоровыми уже после их формирования и выхода из школы. Фактически ребята обучаясь, получают самую необходимую медицинскую помощь и сохраняют свои зубы смолоду. Для проведения профилактических уроков гигиены полости рта в стоматологический кабинет «Единая Россия» передала для школьников комплекты зубных щеток и зубной пасты. Их вручили ребятам, собравшимся на праздничном мероприятии. В свою очередь, малыши показали гостям театрализованную сценку, рассказывающую о том, что не стоит бояться похода к стоматологу.

После торжественного открытия кабинета для ребят специалисты провели урок гигиены и продемонстрировали, как правильно нужно чистить зубы, чтобы быть здоровыми и красиво улыбаться.