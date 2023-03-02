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Происшествия2 марта 2023 9:17

В соцсетях появилось возможное видео взрыва под поселком Березовским Тульской области

Ролик появился в одном из пабликов в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
В соцсетях появилось возможное видео взрыва под поселком Березовским Тульской области

В соцсетях появилось возможное видео взрыва под поселком Березовским Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На кадрах, зафиксированных одной из камер видеонаблюдения, видна вспышка и слышен звук громкого хлопка. Однако представители официальных структур считают, что видео не относится к указанному ЧП и является фейковым.

Напомним, что первой информация о происшествии 2 марта также появилась в социальных сетях. Факт взрыва подтвердили Комитет Тульской области по региональной безопасности и Глава МО Киреевский район Игорь Цховребов.

По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет.

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