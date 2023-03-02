В соцсетях появилось возможное видео взрыва под поселком Березовским Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На кадрах, зафиксированных одной из камер видеонаблюдения, видна вспышка и слышен звук громкого хлопка. Однако представители официальных структур считают, что видео не относится к указанному ЧП и является фейковым.

Напомним, что первой информация о происшествии 2 марта также появилась в социальных сетях. Факт взрыва подтвердили Комитет Тульской области по региональной безопасности и Глава МО Киреевский район Игорь Цховребов.

По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет.