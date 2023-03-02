Глава Киреевского района Цховребов подтвердил, что пострадавших от взрыва под поселком Березовским, нет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Глава МО Киреевский район Игорь Цховребов, находящийся сейчас на месте происшествия вместе с представителями спецслужб, подтвердил информацию о происшествии недалеко от поселка Березовского. При этом он отметил, что пострадавших нет.

Напомним, сегодня, 2 марта, около 8 часов утра недалеко от улицы Молодежной в поселке Березовском Киреевского района прогремел взрыв. Его слышали все местные жители. Позже в лесу обнаружили воронку глубиной в половину метра. Вокруг все было усыпано пеплом, и лежали тела нескольких птиц.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.