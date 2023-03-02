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Происшествия2 марта 2023 9:00

Глава Киреевского района Цховребов подтвердил, что пострадавших от взрыва под поселком Березовским, нет

Пока подробности происшествия продолжают выясняться
Игорь КОПЫТОВ
Глава Киреевского района Цховребов подтвердил, что пострадавших от взрыва под поселком Березовским, нет

Глава Киреевского района Цховребов подтвердил, что пострадавших от взрыва под поселком Березовским, нет

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Глава МО Киреевский район Игорь Цховребов, находящийся сейчас на месте происшествия вместе с представителями спецслужб, подтвердил информацию о происшествии недалеко от поселка Березовского. При этом он отметил, что пострадавших нет.

Напомним, сегодня, 2 марта, около 8 часов утра недалеко от улицы Молодежной в поселке Березовском Киреевского района прогремел взрыв. Его слышали все местные жители. Позже в лесу обнаружили воронку глубиной в половину метра. Вокруг все было усыпано пеплом, и лежали тела нескольких птиц.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.

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