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Происшествия2 марта 2023 8:48

Комитет Тульской области по региональной безопасности подтвердил факт взрыва в поселке Березовский

Вместе с тем, региональный МЧС сообщил, что его сотрудники не работают на месте происшествия
Игорь КОПЫТОВ
Комитет Тульской области по региональной безопасности подтвердил факт взрыва в поселке Березовский

Комитет Тульской области по региональной безопасности подтвердил факт взрыва в поселке Березовский

Фото: соцсети

Согласно официальному сообщению комитета Тульской области по региональной безопасности, утром 2 марта в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района была обнаружена воронка от взрыва.

Сейчас на месте работают все оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Однако в МЧС России по Тульской области сообщили, что в настоящее время представители регионального ведомства не работают в поселке Березовский.

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