Комитет Тульской области по региональной безопасности подтвердил факт взрыва в поселке Березовский Фото: соцсети

Согласно официальному сообщению комитета Тульской области по региональной безопасности, утром 2 марта в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района была обнаружена воронка от взрыва.

Сейчас на месте работают все оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Однако в МЧС России по Тульской области сообщили, что в настоящее время представители регионального ведомства не работают в поселке Березовский.