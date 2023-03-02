В Тульской области в поселке Березовский утром 2 марта произошел взрыв

В Тульской области в поселке Березовский утром произошел взрыв Фото: соцсети

Утром, около 8 часов, 2 марта неподалеку от улицы Молодежная населенного пункта Брезовский, по свидетельствам местных жителей, прогремел взрыв. От взрывной волны затряслись дома.

Позднее в лесу нашли воронку глубиной в полметра. Возле нее лежали мертвые птицы. Что именно взорвалось, пока неизвестно. Сейчас территорию оцепили спецслужбы, жителей поселка не пускают к месту. На месте работают взрывотехники.

Каких-либо официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.