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Происшествия2 марта 2023 8:04

В Тульской области в поселке Березовский утром 2 марта произошел взрыв

Об этом сообщает издание теlegram-канал Baza
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области в поселке Березовский утром произошел взрыв

В Тульской области в поселке Березовский утром произошел взрыв

Фото: соцсети

Утром, около 8 часов, 2 марта неподалеку от улицы Молодежная населенного пункта Брезовский, по свидетельствам местных жителей, прогремел взрыв. От взрывной волны затряслись дома.

Позднее в лесу нашли воронку глубиной в полметра. Возле нее лежали мертвые птицы. Что именно взорвалось, пока неизвестно. Сейчас территорию оцепили спецслужбы, жителей поселка не пускают к месту. На месте работают взрывотехники.

Каких-либо официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

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