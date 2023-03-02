Тульский центр диагностики и лечения: cовременные методы лечения варикозной болезни и не только...

Удобное расположение, светлые кабинеты, оснащенные инновационным медицинским оборудованием, квалифицированные специалисты и уникальные процедуры, аналогов которым пока нет в Туле – все это Тульский центр диагностики и лечения.

Тульский центр диагностики и лечения - 9 лет на страже вашего здоровья!

Тульский центр диагностики и лечения: cовременные методы лечения варикозной болезни и не только...

Наши преимущества:

- Высокое качество диагностики и лечения по доступной цене

- Команда высококвалифицированных специалистов в области сосудистой хирургии и флебологии

- Активное участие в российских и международных профессиональных конференциях и симпозиумах

- Инновационное медицинское оборудование

- Полный комплекс диагностики и лечения в одном месте за один день

- Безупречная репутация

- Индивидуальный подход к каждому

- Быстро, комфортно, с высоким косметическим эффектом

Тульский центр диагностики и лечения: cовременные методы лечения варикозной болезни и не только...

Основной профиль деятельности центра

Диагностика и лечение сосудистых заболеваний, в том числе сосудов нижних и верхних конечностей.

Сосудистая хирургия

- Комплексная услуга консультация врача флеболога (сосудистого хирурга) с ультразвуковым исследованием (УЗДГ) сосудов, вен, артерий нижних конечностей

- Лазерное лечение варикоза -ЭВЛК ( эндовазальная лазерная коагуляция вен).

Тульский центр диагностики и лечения: cовременные методы лечения варикозной болезни и не только...

Амбулаторное наблюдение

После окончания лечения пациент находится на бесплатном полугодовом наблюдении с ультразвуковым контролем.

- Склеротерапия - безоперационный метод лечения варикоза

-Минифлебэктомия - одна из популярных методик лечения варикозного расширения вен

-Лечение лимфостаза и других отеков. Диагностику, профилактику и лечение лимфостаза проводит врач-лимфолог. Могут быть рекомендованы консультации других специалистов: хирурга, акушера-гинеколога, онколога, эндокринолога, кардиолога. Цель терапии лимфостаза – улучшение качества жизни и уменьшение (или стабилизация) отека пораженной конечности.

Спектр медицинских услуг теперь расширился и значительно. Сегодня на базе центра работают отделения:

Тульский центр диагностики и лечения: cовременные методы лечения варикозной болезни и не только...

Центр лечения суставов

Лечением и диагностикой заболеваний суставов (ревматоидный артрит, ревматизм, васкулиты и т.п.), болезней, которые связаны с поражением костно-мышечной системы, заболеваний соединительной ткани в Центре занимаются травматологи и ревматологи. Специалисты проведут УЗИ суставов, сделают блокаду при болевом синдроме, осуществят пункцию суставов. А для людей, которые испытывают трудности и боли при ходьбе изготовят ортопедические стельки.

Центр женского здоровья

Комплексное обследование включает: беседу с врачом гинекологом-эндокринологом, осмотр, исследование на атипичные клетки, УЗИ, анализ на ВПЧ и исследование молочных желез. В процессе осмотра, при необходимости, выполняется кольпоскопия –обследование с помощью оптического прибора шейки матки и влагалища. Также в арсенале Центра есть инновационное гистероскопическое оборудование, благодаря которому можно обследовать полость матки изнутри, не подвергая женщину наркозу. Уникальное оборудование оснащено оптическим прибором, источником света и монитором для видеоконтроля. Каждая женщина должна проходить осмотр у гинеколога минимум один раз в год. По показаниям делать это нужно конечно же чаще.

Для пациенток, кто планирует беременность в ближайшее время, в Тульском центре диагностики и лечения разработано комплексное обследование, включающее все анализы и виды диагностики, необходимые для полноценного скрининга репродуктивного здоровья.

Также в арсенале Клиники есть уникальные процедуры интимного омоложения. Программа БОС- терапия ( терапевтическое и интимное омоложение тазового дна мужчин и женщин)

Тульский центр диагностики и лечения: cовременные методы лечения варикозной болезни и не только...

Дерматология

Проблемы с кожей бывают разные. Аллергические и аутоиммунные заболевания. Также могут тревожить родинки и различные новообразования. Для пациентов врач-дерматолог проведет осмотр и цифровую дерматоскопию, которая позволит выявить онкопатологию на ранней стадии. После осмотра можно здесь же в Центре провести процедуры по удалению нежелательных доброкачественных новообразований, удалить сосудистую сетку и т.д. Много пациентов обращаются в Центр с проблемой выпадения волос. Трихоскопия- дерматоскопическое обследование на волосяной части головы, поможет выявить проблему и назначить комплексное лечение проблемы.

Подология

Также в клинике ведет прием врач-подолог, который уделяет особое внимание профилактике, коррекции и лечению различных патологических состояний стоп и ногтевых пластин. Проблемная стопа требует лечебного медицинского педикюра у специалиста, обладающего необходимыми знаниями и навыками практической работы в области подологии. В арсенале Центра есть целый комплекс процедур, который поможет справиться с любыми проблемами стоп: фотодинамическая терапия, гигиенический педикюр, аппаратная обработка ногтей и стоп при онихомикозе ( грибок ногтей), гриффоз, обработка мазолей и трещин, омозолелостей, обработка вросшего ногтя, коррекция, протезирование и исправление формы ногтей (ONYCLIP8S- пластины, титановая нить, 3-ТО), изготовление индивидуального ортеза

Тульский центр диагностики и лечения: cовременные методы лечения варикозной болезни и не только...

Хирургия

К услугам пациентов различные хирургические манипуляции: удаление атеромы, липомы, гигромы, малоинвазивные вмешательства; лазерная пластика вросшего ногтя

Гастроэнтерология и эндоскопия

Центр предлагает своим пациентам уникальную услугу - онлайн консультацию гастроэнтеролога. При очном визите врач проведет полную диагностику состояния больного. Цифровая ФГДС(гастроскопия) - исследование слизистой поверхности пищевода , желудка , двенадцатиперстной кишки) поможет поставить точный диагноз и назначить лечение. Также пациентам с проблемами ЖКТ проводится колоноспия и в подарок проводится исследование на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Эта бактерия способна поражать слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки. Научно доказано, что именно она является основной причиной развития атрофического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Неврология

Хронические болевые синдромы – бич современной эпохи. Люди долгое время мучаются со своей проблемой и не обращаются к специалиставм. В Центре ведет прием невролог-алголог, именно он занимается лечением хронического болевого синдрома. Также в клинике занимаются лечением нарушения сна, прием ведет невролог-сомнолог.

Кардиология

Для пациентов страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями представлен большой спектр диагностических процедур:ЭХО сердца, ЭКГ, Суточное( Холтеровское) мониторирование ЭКГ. На основе полученных данных врач-кардиолог назначит лечение.

Эндокринология

В Центре ведет прием врач-эндокринолога, для диагностики состояния щитовидной железы проводится УЗИ исследование.

Оториноларингология

Для пациентов, у которых есть проблемы с лор-заболеваниями, в Центре представлен большой спектр услуг : эндоскопическая диагностика полости носа, носоглотки, гортани; промывание ушей, продувание слуховых труб, сеанс промывания лакун небных;

удвоение однородного тела в ухе; лазерное удаление полипов слухового аппарата, кист нёбных миндалин, доброкачественных новообразований; лазерная хирургия хронического ринита; биопсия

В Тульском центре диагностики представлен целый комплекс физиотерапевтических процедур для лечения различных заболеваний: озонотерапия, лимфодренажный ручной массаж, магниторапия.

В Центре ведут прием как взрослых, так и детей, здесь можно получить лечение всей семьей. В Тульском центре диагностики и лечения нет очередей, все необходимые анализы и диагностику вы будете проходить в одном месте, в удобное для вас время. Последнее точно найдется, так как Центр работает без выходных.

Тульский центр диагностики и лечения

Тула, ул. Металлургов, 108.

Время работы: пн.-сб. 08.00 – 20.00; вс. 08.00 – 14.00.

Тел.: 8(4872) 33-83-03, 58-54-21, 58-54-42, 8 (953) 953-41-17,

tula.phlebocentr.ru

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