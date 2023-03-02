На тульских улицах могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Развитие дорожной инфраструктуры в городе и обновление подвижного состава автопарка, по словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрия Ярцева, скорее всего потребует реализации данного проекта.

Тема выделенных полос поднималась в последние годы не раз. Впервые об этом заговорили еще в 2018 году. Однако все лишь в достаточно призрачной перспективе - тогда этот вопрос был вынесен на общегородское голосование. В итоге за это проголосовали 53,6% туляков. Через пару лет к этому вопросу подошли уже более конкретно - эксперты порекомендовали для этого четыре улицы: проспект Ленина, Красноармейский проспект, улицы Октябрьская и Пролетарская. То есть те, где ширина проезжей части могла бы допустить такой шаг. По их мнению, это будет способствовать увеличению скорости движения общественного транспорта на 25−30%. Однако нашлись и противники данной инициативы. И в основном сомнения касались проспекта Ленина.

Сейчас проводятся исследования, которые планируют завершить к 2024 году. Тогда и будет приниматься окончательное решение.