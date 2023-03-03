В Ефремове на улице Химиков снова прозвучал взрыв Фото: соцсети

Вечером 1 марта в Ефремове поступило сообщение о взрыве в доме №1 на улице Химиков. Об этом сообщал глава местной администрации Сергей Балтабаев в социальных сетях. Он лично выехал со всеми спецслужбами на место.

Оказалось, что в одной из квартир пятого подъезда произошло замыкание стиральной машины. Спасатели осмотрели агрегат с видимыми признаками дефекта, а также весь подъезд. Угрозы в данном случае для жителей дома не было.

Напомним, что 7 февраля в доме на Химиков, 2 в Ефремове произошел взрыв газа. В результате в доме обрушился подъезд, погибли восемь человек.