В Туле в общежитии техникума РЖД на Одоевском шоссе произошло убийство Фото: материалы пресс-служб

1 марта в общежитии на Одоевском шоссе в Туле обнаружили тело 21-летнего молодого мужчины со следами насильственной смерти. Следователи выяснили, что накануне ночью 31-летний подозреваемый в состоянии наркотического опьянения во время ссоры несколько раз ударил ножом соседа. От полученных ран тот скончался.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».