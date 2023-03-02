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Происшествия2 марта 2023 6:14

В Туле в общежитии техникума РЖД на Одоевском шоссе произошло убийство

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ
Игорь КОПЫТОВ
В Туле в общежитии техникума РЖД на Одоевском шоссе произошло убийство

В Туле в общежитии техникума РЖД на Одоевском шоссе произошло убийство

Фото: материалы пресс-служб

1 марта в общежитии на Одоевском шоссе в Туле обнаружили тело 21-летнего молодого мужчины со следами насильственной смерти. Следователи выяснили, что накануне ночью 31-летний подозреваемый в состоянии наркотического опьянения во время ссоры несколько раз ударил ножом соседа. От полученных ран тот скончался.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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