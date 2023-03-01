2 марта в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Кирова, 12, 12 к.2, 14, 14 к.2, 16, 19, 19-б, в, г; ул. Плеханова, 132, 134; ул. Чапаева, 140; ул. Октябрьская, 88, 101-а; ул. Галкина, 197, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220; ул. 1-я Гостеевская, 11, 12; ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 115-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.); ул. Станиславского, 62-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.); ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.); ул. Лескова, 13-23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Лазо, 14; ул. Котовского, 22, 35, 37, 36, 26; ул. Сойфера, 3; п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15; п. Победы: ул. Мичурина, 19, 21; ул. Октябрьская, 10, 11, 12; ул. Рабочая, 41-47; ул. Фрунзе, 9, 10; ул. Ленина, 28, 30; ул. Свободы, 2; ул. Каминского, 47, 47-а, 49; ул. Комарова, 1, 2, 2-а; ул. Карпинского, 1-41 (нечётн.), 4-40 (чётн.); ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.); ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.);

с 10:00 до 11:00 - п. Победы: ул. Кирпичная.