Коронавирус в Тульской области: 84 новых случая заболевания за последние сутки на 1 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 1 марта, 3 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 183 962 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 5 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 190 537 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 363 жителей региона.