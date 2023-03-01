ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер»: эксперты в сердечных делах

Буквально в конце прошлого года ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» стала носить имя ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер». В Тульской области до этого момента не было подобного учреждения такой узкой направленности – кардиология. Кардиологический диспансер выступит флагманом кардиологической помощи в регионе, в задачи которого входят координация работы всех кардиологических кабинетов и отделений в больницах региона, курирование профильных специалистов и создание единой информационной базы пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Организация представлена амбулаторно-поликлиническим и стационарным звеном, расположенным соответственно по адресам: г.Тула, ул. Революции, д. 4 и ул. Венёвское шоссе, д.21.

ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер»: эксперты в сердечных делах

Приказом Министерства здравоохранения ТО от 10.04.2013г. № 353-осн на базе учреждение состоялось открытие кардиодиспансера, в котором находятся 60 коек кардиологического профиля, в том числе 12 коек палаты интенсивной терапии и 15 коек реабилитации, отделением ренгенхирургических методов лечения и кардиологическим отделением амбулаторно-поликлинической службы.

Открытие кардиодиспансера позволило жителям г.Тулы получать квалифицированную кардиологическую помощь в полном объеме в одном учреждении.

ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер» оказывает круглосуточную стационарную (в т.ч. высокотехнологичную) неотложную помощь больным г.Тулы с нарушением ритма, кардиомиопатии, миокардита, бактериальным эндокардитом, плановую кардиологическую, консультативную и организационно-методическую помощь. Кроме этого стационар обслуживает экстренную госпитализацию районов области для пациентов, требующих имплантации ЭКС.

В кардиологическом отделении поликлиники, ведут прием 11 кардиологов. На приём по направлению участкового врача могут записаться жители не только жители города Тулы, но и Тульской области в рамках оказания помощи по ОМС.

В 2019 году организована работа кабинета липидолога и кабинета антикоагуляционной терапии.

За несколько лет организованы и работают следующие специализированные кабинеты - кабинет по проверке ЭКС (2008 год), кабинет наблюдения за пациентами с хронической сердечной недостаточностью (2018 год), кабинет МНО, кабинет врача кардиолога – липидолога с целью диагностики нарушений и коррекции липидного обмена для пациентов с высокими показателями холестерина и кабинет легочной гипертензии (2020 год).

ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер»: эксперты в сердечных делах

Февраль 2022 г. в кардиодиспансере организована амбулаторная реабилитация пациентов кардиологического профиля.

Сентябрь 2022 г. на базе нашего учреждения организован региональный амбулаторный центр по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

В нашем учреждении проводится работа по диспансерному наблюдению за пациентами после стентирования, после АКШ, после РЧА (радиочастотная абляция сердца), после перенесенного острого инфаркта миокарда, с легочной гипертензией, с хронической сердечной недостаточность НК II Б ст. (со сниженной ФВ менее 40 %).

ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер»: эксперты в сердечных делах

Кардиологическая помощь на расстоянии

Жители региона стали получать помощь через телемедицинские технологии. Квалифицированные специалисты становятся все ближе к тем, кому необходимо лечение.

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в Тульской области продолжает работу программа «Телекардиолог».

В целях совершенствования оказании медицинской помощи пациентам и снижения смертности от болезней системы кровообращения и исполнения врача-кардиологи ГУЗ «Тульский областной клинический кардиодиспансер» продолжают онлайн-консультации жителей отдаленных районов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Проект «Телекардиолог» стартовал в феврале 2021 года. Он направлен на повышение качества и доступности кардиологической помощи жителям региона. Кардиологи двух медучреждений еженедельно по согласованному графику проводят он-лайн консультации пациентов сельских населенных пунктов.

К видеозвонку врач-кардиолог подключается подготовленным: под рукой электронная медицинская карта, а с другой стороны звонка пациента для телеконсултьтации подготавливает фельдшер ФАПа: измеряет давление, делает ЭКГ, собирает анамнез.

Назначение исследований, коррекция терапии и рекомендации кардиолога ГУЗ «ТОККД» регистрируются в региональной информационной системе.

Отдельно представлен кабинет по проверке работы кардиостимуляторов.

В течение года прием кардиолога-аритмолога посещают порядка 3000 человек. Большая часть пациентов обращаются по поводу проверки работы кардиостимулятора, имплантированного в отделении кардиохирургии ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер», ГУЗ «Тульская областная клиническая больница», а так же в клиниках г.Москвы. Эти пациенты находятся на диспансерном учете; с рекомендованной врачом периодичностью проходят инструментальные и лабораторные обследования. Врачом кабинета проводится динамическая оценка состояния сердечно-сосудистой системы больного, своевременно решается вопрос о необходимости замены кардиостимулятора.

ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер»: эксперты в сердечных делах

Реабилитация важный аспект продления качества жизни

На реабилитацию направляются пациенты, перенесшие инфаркт или хирургическое вмешательство на сердце, а также пациенты с сердечно-сосудистыми осложнениями после перенесенного коронавируса.

Реабилитация начинается сразу после проведенного вмешательства.

В зависимости от состязания пациента восстановление продолжается в стационаре или в поликлинике кардиодиспансера. В стационаре программа реабилитации разрабатывается индивидуально: подбирается медикаментозная терапия, физиотерапия, комплекс лечебной физкультуры с инструктором. Пациенты также посещают школу здоровья, где учатся справляться со стрессовыми ситуациями без вреда для себя, и занимаются с психологом.

На амбулаторный этап направляются пациенты после прохождения реабилитации в стационаре, а также пациенты кардиодиспансера, перенесшие COVID-19. В поликлинике их консультирует врач кардиолог-реабилитолог. Они занимаются лечебной физкультурой, встречаются с психологом, проходят обучение здоровому образу жизни, контролю факторов риска, отказу от вредных привычек, правильному питанию и устойчивости к стрессу.

ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер»: эксперты в сердечных делах

Основными задачами отделения являются:

- оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- отбор и подготовка больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

- диспансерное наблюдение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь;

- ведение регистра больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь;

- ведение регистра больных с нарушением ритма и проводимости сердца, в том числе получивших хирургическое лечение;

- программирование имплантированных устройств и дальнейшее наблюдение в амбулаторных условиях за больными с имплантированными электрокардиостимуляторами и кардиовертерами-дефибрилляторами;

- консультирование врачей медицинских организаций по сложным вопросам диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч посредством телеконсультаций.

Диагностическая служба больницы представлена отделением лабораторной диагностики, ультразвуковой и рентген-диагностики, а также полным спектром обследований сердечно-сосудистой системы: эхокардиография, холтеровское мониторивание АД и ЭКГ, чрезпищеводная диагностика, велоэргометрия, доплеровское исследование сосудов.

Кардиодиспансер работает в тесном сотрудничестве с областным кардиологом, отделениями Тульской областной клинической больницы. Это: проведение совместных мероприятий по первичной и вторичной профилактике ССЗ (выезды в районы области с консультативной и лекционной программой, проведение школ здоровья, «Дня сердца», выступления в СМИ, организация волонтерского движения по измерению АД и др), согласование направления пациентов для оказания высокотехнологичной помощи в клиниках г.Москвы, проведение совместных научных конференций, разбор интересных случаев из практики на клинических конференциях.

Контакты:

Поликлиника: г. Тула, г. Тула, ул. Революции, д. 4 +7 (4872) 77-04-08, 26-83-32

Стационар: г. Тула, Веневское шоссе, д. 21. Тел.: +7(4872) 77-30-84 - приёмное отделение

Телефоны регистратуры: 8 (4872) 26-83-32, 77-07-08.

Официальный сайт: www.tulagb13.ru

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