Что тулякам надо знать о профилактике заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека: чем опасен и как его вовремя выявить

Вирус папилломы человека: чем опасен и как его вовремя выявить

Главный врач Тульского кожвендиспансера Наталья Руднева рассказывает о важности диагностики вируса.

– Более 60% населения являются носителями вируса папилломы человека (ВПЧ). Передаётся ВПЧ только от человека к человеку. Основной путь передачи – половой. Частицы ВПЧ настолько малы, что при половом контакте презервативы не защищают от их передачи на 100%.

Почему вирус папилломы опасен?

– ВПЧ - это группа из более чем 100 родственных вирусов, некоторые из которых распространяются при вагинальном, анальном или оральном сексе. Типы ВПЧ, передающиеся половым путем, делятся на две группы: с низким и высоким риском.

- ВПЧ низкого риска в основном не вызывают заболеваний. Тем не менее, несколько типов

- ВПЧ низкого риска могут вызывать бородавки на или вокруг гениталий, заднего прохода, рта или горла.

- ВПЧ высокого риска могут вызывать несколько типов рака. Существует около 14 типов ВПЧ высокого онкогенного риска, включая ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, и 68. ВПЧ16 и ВПЧ18 встречаются чаще остальных.

Так например, вирус папилломы человека онкогенного типа приводит к раку шейки матки практически в 100 % случаях заболеваний. Рак шейки матки занимает 2-е место в списке злокачественных новообразований у женщин в возрасте 15-44 лет. Ежегодно в России 7 тыс. наших соотечественниц погибают от этого заболевания. Также ВПЧ высокого риска у женщин чаще всего провоцируют рак шейки матки, вульвы и влагалища, а у мужчин — рак полового члена. У людей обоих полов эти вирусы могут вызвать орофарингеальный рак (рак гортани).

Кто рискует заразится?

- Раннее начало половой жизни.

- Частая смена половых партнеров.

- Наслоение других инфекций, передаваемых половым путем, сниженный иммунитет.

Если тип вируса потенциально онкогенный, это еще не означает, что вы обязательно заболеете. Молодой организм может самостоятельно уничтожить вирус в течение 1-2-х лет. В случае первого положительного результата требуется наблюдение с повторным ВПЧ-тестированием через год, если возраст до 30 лет, и через 6 месяцев после тридцати. Это позволит вовремя выявить неблагоприятные изменения и избежать развития злокачественного заболевания.

Главный врач Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Руднева.

Метод точной диагностики

– Даже при отсутствии клинических проявлений необходимо регулярное обследование, чтобы избежать риска развития онкологических заболеваний. Диагностируется вирус методом ПЦР, мазок берется из цервикального канала у женщин и из уретры – у мужчин.

ПЦР исследование на ВПЧ высокого риска рекомендовано:

- На первом этапе диагностики обследования на папилломавирусную инфекцию,

- для обследования мужчин,

- как первичный метод в дополнение к цитологии для женщин старше 30 лет,

- для разрешения сомнительных результатов цитологического исследования,

- пациенткам, проходящим лечение по поводу дисплазии или рака.

В Тульском кожвендиспансере пациентам активно проводится ВПЧ-тестирование (ПЦР) в рамках государственной программы Тульской области бесплатно.

Мазок ПЦР на ВПЧ – метод более надежный и широкоформатный. Полимеразная цепная реакция позволяет обнаружить вирусы при их небольшом содержании в клетках, точно определить штаммы и их опасность. Особенную значимость ПЦР диагностика имеет в случае, если уже наблюдаются симптомы дисплазии шейки матки.

ВПЧ-тесты, которые мы используем на основе полимерной цепной реакции, имеют универсальные праймеры и узнают большинство генотипов ВПЧ, включая типы как высокого, так и низкого канцерогенного риска.

Набор реагентов в Тульском кожвендиспансере позволяет дифференцировать не 12, как делают тестирование большинство лабораторий, а 14 генотипов ВПЧ в формате мультифлекс. Еще один бонус набора тестов в кожвендиспансере – это определение интеграции вируса в днк клетки, вызывая его дестабилизацию и неконтролируемое деление клеток. Поэтому, на сегодняшний день, наше ВПЧ-тестирование рассматривается как важнейший элемент скрининга рака шейки матки и других онкопатологий, вызываемых вирусом. Легче заболевание предотвратить, чем лечить. Регулярное обследование снизит риск воспалительных и онкозаболеваний.

Лечение

– В некоторых ситуациях терапия помогает устранить симптомы заболевания и даже предотвращает его злокачественное течение, но удалить возбудителя из организма зараженного человека практически невозможно. Только в единичных случаях ВПЧ 16 и 18 у женщин исчезает самостоятельно и навсегда благодаря эффективной работе иммунной защиты организма.

При наличии клинических проявлений (кондилом и бородавок) образования подлежат удалению. Очень важно не заниматься этим самостоятельно, а только у специалиста, чтобы избежать рецидива и распространению бородавок на соседние участки тела. При изменениях на шейке матки решение о лечении принимает гинеколог. Далее пациенты с выявленным ВПЧ должны получать противовирусную терапию.

Противовирусное лечение можно получить абсолютно бесплатно в рамках базовой программы оказания мед.помощи жителям нашего региона, в Тульском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере. Терапия проводится в условиях круглосуточного или дневного стационара. Противовирусное лечение направлено на стимуляцию прекращения прогрессирования заболевания и онкологических проявлений.

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