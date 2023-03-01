ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» на страже стоматологического здоровья Тульского региона

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» является самым крупным стоматологическим учреждением в Тульской области по количеству филиалов. Сегодня это сеть уже из 16 поликлиник по всему Тульскому региону. За последний год добавились два подразделения, которые входили в структуру Детской стоматологической поликлиники и 35 школьных стоматологических кабинетов в г. Тула. Таким образом, сейчас в составе учреждения функционируют 52 школьных стоматологических кабинета. В них детям оказываются все виды стоматологической помощи в рамках полиса ОМС. Параллельно мы планомерно выполняем программу по обновлению площадей и оборудования в наших филиалах. Заботу о здоровье населения областных городов мы стараемся осуществить в полном объеме.

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» на страже стоматологического здоровья Тульского региона

Стоматологическая поликлиника на Токарева известна не только всем тулякам, но и жителям соседних регионов. Это одно из самых крупных медицинских учреждений города.

Существует поликлиника уже более 50 лет. С декабря 1969 года она располагалась в небольшом двухэтажном здании и обслуживала 100 пациентов в смену. В 2012 году «Тульская муниципальная стоматологическая поликлиника № 2 г. Тулы» была реорганизована в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника», с присоединением стоматологических поликлиник Тулы и Тульской области. Сейчас, помимо головного учреждения, клиника имеет 3 отделения в Туле и 9 филиалов в районах региона.

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» на страже стоматологического здоровья Тульского региона

Высококвалифицированные специалисты медучреждения предоставляют своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг.

В клинике действуют лечебно-профилактические и ортопедические отделения, детские и школьные стоматологические кабинеты, ортодонтические кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием ведущих фирм-производителей. Есть собственные зуботехнические лаборатории, где изготавливаются все виды современных съемных и несъемных протезов.

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» на страже стоматологического здоровья Тульского региона

Высококвалифицированные специалисты медучреждения предоставляют своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг таких, как профилактика кариеса, лечение зубов и заболеваний десен, протезирование и имплантация утерянных зубов, исправление прикуса, удаление зубов, зубосохраняющие операции, пластические и восстановительные операции на челюстях, эстетическая реставрация, профессиональная чистка и отбеливание зубов. Поликлиника регулярно пополняет свой арсенал современным инновационным оборудованием. С помощью стоматологического операционного микроскопа проводятся высокоточные работы в тяжелых случаях эндодонтического лечения. Для диагностики и планирования стоматологических вмешательств применяются 3D компьютерный томограф, а диагностика заболеваний тканей пародонта проводится по американской технологии Florida Probe. В клинике есть собственные зуботехнические лаборатории, где изготавливаются все виды современных съёмных и несъемных протезов.

Поликлиника регулярно пополняет свой арсенал современным инновационным оборудованием.

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» на страже стоматологического здоровья Тульского региона

Для сложных операций на костной ткани, по удалению ретинированных зубов, применяется пьезохирургический аппарат, позволяющий проводить хирургические операции при помощи ультразвукового ножа. Аккуратное и точное воздействие ультразвуковых волн минимизирует повреждение мягких тканей, сосудов и нервов, что позволяет проводить бескровно даже самые непростые операции. Большое внимание уделяется выявлению предраковых и онкологических заболеваний слизистой оболочки рта на ранних стадиях. В своей работе Тульская областная стоматологическая поликлиника применяет все современные технологии, и поэтому тысячи пациентов не только Тульской области, но и соседних регионов доверяют свое здоровье специалистам ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника».

Важным аспектом остается использование передвижных стоматологических комплексов: статистика показывает эффективность и необходимость такой работы. Они оборудованы всем необходимым, что позволяет проводить лечение, рентгенологическое обследование, удаление зубов, аутофлуоресцентную стоматоскопию. С помощью таких комплексов мы оказываем стоматологическую помощь в отдаленных районах региона. Мы активные участники различных фестивалей, которые пропагандируют здоровый образ жизни у населения. Приглашаем жителей региона к нам на Дни открытых дверей, которые проводим регулярно по всем структурным подразделениям. Полная информация доступна на нашем сайте и в социальных сетях. В рамках таких мероприятий можно без предварительной записи пройти стоматологическое обследование, в том числе на онкопатологию полости рта. Мы специально организовываем его по субботам, чтобы было удобно работающим людям. Главная задача для пациента – прийти на обследование.

Главный врач Тульской областной стоматологической поликлиники Алексей Эрк.

Поликлиника 5 лет подряд признана жителями тульской области "Тульским брендом медицины" и это особенная заслуга подтверждается ежедневным трудом специалистов медучреждения и отзывами пациентов, улыбки которых врачи помогли сделать красивыми и здоровыми.

Главная цель клиники - сохранение здоровья населения, профилактика заболеваний и доступность стоматологической помощи.

Контактная информация

Тула, ул. Токарева, 70-а (головное учреждение).

Тел. (4872) 49-53-11.

www.tosp.tula-zdrav.ru

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