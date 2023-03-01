Внимание: синтетический наркотик

Регулярное употребление наркотиков обычно обусловлено психологическими причинами. Среди подростков одной из наиболее распространенных причин наркомании является протест против системы или сложившихся обстоятельств. Помимо этого, прием наркотиков определяется как возможность выделиться на фоне своих сверстников. Мотивацией может быть желание казаться взрослее и моднее.

Наркомания может настигнуть любого, не зависимо от уровня образования, социального и материального положения. Единственным гарантированным способом избежать этого заболевания - это никогда не пробовать наркотические средства.

При этом, хочется отметить, что за последние годы получил распространение ряд новых синтетических, так называемых «дизайнерских» наркотических средств. Это так называемые «соли» и различные курительные смеси, которые заняли место «традиционных» наркотических средств.

Многие воспринимают их как нечто безобидное, называя «легкими» наркотиками. Но это утверждение в корне неверное. Наркотик по своему определению не может быть «легким» и безопасным. Кроме того, данные вещества, произведенные в кустарных условиях зачастую сильно разняться по содержанию действующего вещества. Их химическая структура постоянно видоизменяется. Все это приводит к самым непредсказуемым последствиям. Как итог, многие потребители даже после приема небольшого количества наркотического средства оказываются в крайне тяжелом состоянии, сопровождающимся нарушением основных жизненных функций, а зачастую и приводящему к психотическому состоянию, проявляющемуся галлюцинаторными расстройствами и дезориентировкой. Не редки и летальные исходы.

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» оказывает медицинскую помощь лицам с заболеваниями, вызванными употреблением наркотических средств, в полном соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения РФ, бесплатно. При этом, по желанию пациента, помощь может быть оказана анонимно на платной основе.

Работа с пациентом осуществляется бригадой специалистов, включающей в себя, помимо врача психиатра-нарколога, медицинского психолога, психотерапевта, специалиста по социальной работе. Учреждение оснащено современным лечебно-диагностическим оборудованием и передовыми лекарственными средствами, среди которых и препараты - блокаторы опиоидных рецепторов длительного действия.

Кроме того, пациенты имеют возможность для прохождения курса медицинской реабилитации на базе реабилитационного отделения в Новомосковском филиале наркодиспансера. По всем интересующим вопросам можно обратиться в ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» по адресу: г.Тула, ул. Мосина, д. 21, либо по телефону горячей линии наркодиспансера 36-63-49, а также в филиалах учреждения в г. Новомосковск, г. Щекино и г. Ефремов. Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте www.narc71.ru

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1». Ул. Мосина, д. № 21;

Регистратура: (4872) 55-76-88; круглосуточно «горячая линия»: (4872) 36-63-49.