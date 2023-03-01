Рак шейки матки можно полностью предотвратить
Наш эксперт – заместитель главного врача по поликлинической работе Елена Разинькова.
Рак шейки матки – онкологический процесс, при котором в области шейки матки диагностируется злокачественная опухоль.
В списке наиболее частых раковых заболеваний такой недуг занимает 3-е место (после рака эндометрия и молочных желез). Рак шейки матки называют еще «тихим убийцей», потому что долгое время болезнь не дает о себе знать. Но это не совсем так. Просто российским женщинам свойственно откладывать все до последнего, а признаков, что надо обратиться к врачу зачастую много: они должны заставить представительницу прекрасного пола задуматься и принять решение обследовать организм.
Заместитель главного врача по поликлинической работе Елена Разинькова.
Шесть главных симптомов
- Нерегулярные кровотечения (например, между менструациями, после менопаузы или после секса).
- Необычные кровотечения (например, более сильные, чем обычно).
- Давления, тяжесть в животе или вздутие (понятно, что с таким явлением сталкивается почти каждая женщина, однако отличие раковых вздутий и болей в том, что они не проходят и возникают внезапно).
- Изменение цвета или консистенции вагинальных выделений.
- Изменения работы кишечника или мочевых привычек, которые длятся более месяца. Например, частые позывы к мочеиспусканию, запоры.
- Изменения внешнего вида кожи промежности.
Причина возникновения
Рак шейки матки чаще всего возникает в возрасте 35-55 лет. Значительно реже он встречается у молодых женщин.
Главной причиной развития рака шейки матки является папилломавирус человека, ПВЧ. Почти 99 % случаев заболевания связаны именно с ним.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что это самый распространенный в мире вирус, который передается половым путем и который инфицирует около 70% сексуально активного взрослого населения.
У большинства людей инфекция ВПЧ проходит без какого-либо лечения, но иногда может принять хроническую форму. А у женщин с эрозией шейки матки может запустить онкомеханизмы.
Узнать, есть ли у вас ВПЧ, можно, сдав анализы у гинеколога.
Кроме вируса существует еще ряд факторов, которые могут вызвать появление злокачественного новообразования в шейке матки.
Кто в группе риска
- Раннее начало половой жизни у девушек.
- Наличие большого количества сексуальных партнеров.
- Курение.
- Инфекции, передающиеся половым путем.
- Чрезмерное увлечение диетами.
- ВИЧ-инфекция.
Диагностика рака шейки матки
Для начала нужно записаться на прием к гинекологу. Врач собирает данные о жалобах на здоровье, протекании месячных и т. п. Затем происходит визуальный осмотр влагалища и нижнего отдела шейки матки. Берется мазок с шейки матки на микрофлору и на наличие раковых клеток (онкоцитология).
Если есть необходимость провести более тщательный осмотр, назначается кольпоскопия. Процедура позволяет провести специальные тесты для обнаружения раковых клеток и взять образец ткани на гистологию.
В онкодиспансере уточняется диагноз и определяется схема ведения больного. Это может быть амбулаторное, стационарное лечение; лучевая терапия, операция, химиотерапия.
Для диагностики рака шейки матки существует еще несколько анализов.
1. Цитология на атипичные клетки. Под микроскопом определяется наличие в соскобе раковых клеток.
2. ВПЧ-тест «двойной генной ловушки». Позволяет диагностировать не саму опухоль, а степень зараженности вирусом папилломы человека и степень риска развития рака.
3. ПАП- тест - цитологический анализ, который помогает выявить на ранней стадии рак и предраковые изменения клеток.
Лечение
Наиболее хорошие результаты лечения получены при начальном раке шейки матки, не врастающий в окружающие ткани. У молодых пациенток детородного возраста, планирующих рождение детей, существует несколько вариантов органосохраняющего лечения. Методику предложит врач, на основе полученных диагностических данных и конкретной клинической ситуации.
Важно знать, что диагноз «рак шейки матки» - не приговор. Если женщина вовремя начала лечение, то она имеет отличные шансы на выздоровление. Более 90% опухолей в первой стадии – излечимы. Современные методы позволяют сохранить матку и яичники. Таким образом, пациентки, которые успешно справились с болезнью, сохраняют свою сексуальность и могут успешно забеременеть.
В случае жалоб, в том числе при подозрении на онкозаболевание, пациенту нужно обратиться к врачу-гинекологу по месту жительства. После необходимых обследований, врач уточнит диагноз и при необходимости, направит в онкодиспансер.
На заметку
Своевременно посещать гинеколога, либо смотровые кабинеты. Диспансеризация и обследование в смотровых кабинетах проводится в поликлинике по мету жительства. Следует отметить, что все обследования в рамках диспансеризации проводятся бесплатно, районные поликлиники готовы принять пациентов и в субботние дни.
Важно
В поликлинике Тульского онкодиспансера начал работу Кабинет патологии рака шейки матки Кабинет объединил все методики для выявления и лечения гинекологических онкопатологий в регионе. С начала года в кабинет были направлены 370 жительниц области, у 26 из них были выявлены предраковые патологии.
Как попасть на прием
В Кабинет патологии рака шейки матки специалистами по месту жительства направляются все жительницы г. Тула и Тульской области, у которых при проведении цитологического исследования выявлены отклонения.
- Прием женщин ведут доктора онкогинекологи.
- В кабинете патологий рака шейки матки женщины могут пройти эндоскопическое исследование и гистологический анализ, которые помогут уточнить наличие онкопатологии.
- При необходимости назначается консервативное лечение с повторной явкой.
Только за 2022 год 70 000 женщин в Тульской области прошли цитологическое исследование. Это позволило выявить более 180 предраковых состояний и 19 онкопатологий.
Кабинет патологии рака шейки матки находится по адресу: г. Тула, ул. Плеханова, 201-А. 8 (4872) 33-81-41.
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