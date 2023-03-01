Рак шейки матки можно полностью предотвратить

Наш эксперт – заместитель главного врача по поликлинической работе Елена Разинькова.

Рак шейки матки – онкологический процесс, при котором в области шейки матки диагностируется злокачественная опухоль.

В списке наиболее частых раковых заболеваний такой недуг занимает 3-е место (после рака эндометрия и молочных желез). Рак шейки матки называют еще «тихим убийцей», потому что долгое время болезнь не дает о себе знать. Но это не совсем так. Просто российским женщинам свойственно откладывать все до последнего, а признаков, что надо обратиться к врачу зачастую много: они должны заставить представительницу прекрасного пола задуматься и принять решение обследовать организм.

Заместитель главного врача по поликлинической работе Елена Разинькова.

Шесть главных симптомов

- Нерегулярные кровотечения (например, между менструациями, после менопаузы или после секса).

- Необычные кровотечения (например, более сильные, чем обычно).

- Давления, тяжесть в животе или вздутие (понятно, что с таким явлением сталкивается почти каждая женщина, однако отличие раковых вздутий и болей в том, что они не проходят и возникают внезапно).

- Изменение цвета или консистенции вагинальных выделений.

- Изменения работы кишечника или мочевых привычек, которые длятся более месяца. Например, частые позывы к мочеиспусканию, запоры.

- Изменения внешнего вида кожи промежности.

Причина возникновения

Рак шейки матки чаще всего возникает в возрасте 35-55 лет. Значительно реже он встречается у молодых женщин.

Главной причиной развития рака шейки матки является папилломавирус человека, ПВЧ. Почти 99 % случаев заболевания связаны именно с ним.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что это самый распространенный в мире вирус, который передается половым путем и который инфицирует около 70% сексуально активного взрослого населения.

У большинства людей инфекция ВПЧ проходит без какого-либо лечения, но иногда может принять хроническую форму. А у женщин с эрозией шейки матки может запустить онкомеханизмы.

Узнать, есть ли у вас ВПЧ, можно, сдав анализы у гинеколога.

Кроме вируса существует еще ряд факторов, которые могут вызвать появление злокачественного новообразования в шейке матки.

Кто в группе риска

- Раннее начало половой жизни у девушек.

- Наличие большого количества сексуальных партнеров.

- Курение.

- Инфекции, передающиеся половым путем.

- Чрезмерное увлечение диетами.

- ВИЧ-инфекция.

Диагностика рака шейки матки

Для начала нужно записаться на прием к гинекологу. Врач собирает данные о жалобах на здоровье, протекании месячных и т. п. Затем происходит визуальный осмотр влагалища и нижнего отдела шейки матки. Берется мазок с шейки матки на микрофлору и на наличие раковых клеток (онкоцитология).

Если есть необходимость провести более тщательный осмотр, назначается кольпоскопия. Процедура позволяет провести специальные тесты для обнаружения раковых клеток и взять образец ткани на гистологию.

В онкодиспансере уточняется диагноз и определяется схема ведения больного. Это может быть амбулаторное, стационарное лечение; лучевая терапия, операция, химиотерапия.

Для диагностики рака шейки матки существует еще несколько анализов.

1. Цитология на атипичные клетки. Под микроскопом определяется наличие в соскобе раковых клеток.

2. ВПЧ-тест «двойной генной ловушки». Позволяет диагностировать не саму опухоль, а степень зараженности вирусом папилломы человека и степень риска развития рака.

3. ПАП- тест - цитологический анализ, который помогает выявить на ранней стадии рак и предраковые изменения клеток.

Лечение

Наиболее хорошие результаты лечения получены при начальном раке шейки матки, не врастающий в окружающие ткани. У молодых пациенток детородного возраста, планирующих рождение детей, существует несколько вариантов органосохраняющего лечения. Методику предложит врач, на основе полученных диагностических данных и конкретной клинической ситуации.

Важно знать, что диагноз «рак шейки матки» - не приговор. Если женщина вовремя начала лечение, то она имеет отличные шансы на выздоровление. Более 90% опухолей в первой стадии – излечимы. Современные методы позволяют сохранить матку и яичники. Таким образом, пациентки, которые успешно справились с болезнью, сохраняют свою сексуальность и могут успешно забеременеть.

В случае жалоб, в том числе при подозрении на онкозаболевание, пациенту нужно обратиться к врачу-гинекологу по месту жительства. После необходимых обследований, врач уточнит диагноз и при необходимости, направит в онкодиспансер.

На заметку

Своевременно посещать гинеколога, либо смотровые кабинеты. Диспансеризация и обследование в смотровых кабинетах проводится в поликлинике по мету жительства. Следует отметить, что все обследования в рамках диспансеризации проводятся бесплатно, районные поликлиники готовы принять пациентов и в субботние дни.

Важно

В поликлинике Тульского онкодиспансера начал работу Кабинет патологии рака шейки матки Кабинет объединил все методики для выявления и лечения гинекологических онкопатологий в регионе. С начала года в кабинет были направлены 370 жительниц области, у 26 из них были выявлены предраковые патологии.

Как попасть на прием

В Кабинет патологии рака шейки матки специалистами по месту жительства направляются все жительницы г. Тула и Тульской области, у которых при проведении цитологического исследования выявлены отклонения.

- Прием женщин ведут доктора онкогинекологи.

- В кабинете патологий рака шейки матки женщины могут пройти эндоскопическое исследование и гистологический анализ, которые помогут уточнить наличие онкопатологии.

- При необходимости назначается консервативное лечение с повторной явкой.

Только за 2022 год 70 000 женщин в Тульской области прошли цитологическое исследование. Это позволило выявить более 180 предраковых состояний и 19 онкопатологий.

Кабинет патологии рака шейки матки находится по адресу: г. Тула, ул. Плеханова, 201-А. 8 (4872) 33-81-41.