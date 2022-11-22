Как изменятся цены на такси в Туле

По итогам обсуждения ведущие таксопарки совместно с Яндексом приняли решение о корректировке тарифов в Туле. Изменение поможет привлечь в систему больше водителей, а значит — повышающий коэффициент в периоды высокого спроса будет срабатывать реже.

Ожидается, что корректировка также позволит улучшить экономику поездок и хотя бы частично компенсировать расходы на обслуживание автомобилей.

К примеру, если раньше базовая стоимость поездки в Туле протяженностью четыре километра за девять минут могла составить 117 рублей в тарифе «Эконом», то теперь такая поездка обойдется в 124 рубля.

Отмечается, что корректировка тарифов будет плавной — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.