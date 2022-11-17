Читатели о новом романе Александра Лапина: «Настоящая литературная бомба!» Фото: Алексей ФОКИН

Вышедший в свет роман известного писателя «Страсть и бомба Лаврентия Берии» уже дошел до читателей и получил первые отклики на литературных интернет-порталах. Там же поклонники творчества автора делятся мнениями о более ранних его книгах, уже успевших привлечь широкую аудиторию.

Любовницы, репрессии и атомный проект

Пользователь Nerydda, сайт bookmix.ru:

«С детства люблю читать документально-исторические книги, по типу произведений Валентина Пикуля. Особенно если это касается русской истории. И вот мне попалась новая книга нашего современника Александра Лапина – «Страсть и бомба Лаврентия Берии».

Удивительное дело: раньше я не читала произведения этого автора, но как-то сразу полюбилась его писательская манера. Хотя ожидала чего-то другого, какой-то поверхностности, что ли. Но всё оказалось иначе. Лапин взял серьёзную тему, очень сложную, и подошёл к этому очень скрупулёзно.

Вообще, поначалу мне показалось, что писателя занесло не в ту степь: и Христос, и Будда, и Мухаммед появились в первой же сцене. Казалось бы, причём тут Берия и его похождения?! Но постепенно всё становилось на свои места.

Многочисленные любовницы, конечно, будут. Будут и беспощадные разносы партийной номенклатуры разного уровня. И репрессии. А ещё читатели узнают о том, какой вклад внёс этот страшный человек в развитие советской науки. В частности, о его роли в создании атомной бомбы.

В книге опубликовано огромное количество архивных документов, это тоже очень интересная часть. Мое мнение: роман достоин того, чтобы с ним познакомился самый широкий круг читателей».

«Развитие цивилизации в контексте Вселенной»

Галина, my-shop.ru:

«Страсть и бомба Лаврентия Берии» – настоящая литературная «бомба», я считаю. Мне всегда нравились книги с глубоким философским смыслом, здесь этого с лихвой. Видно, что автор сам по себе – человек очень думающий, склонный анализировать события тщательно и по возможности беспристрастно. В принципе, данный документально-исторический роман и построен на философской притче, показывающей читателям развитие человеческой цивилизации в контексте эволюции целой Вселенной.

Очень интересно выписан главный герой. Кто-то скажет, что про такой уникум, каким был Лаврентий Берия, трудно написать неинтересно. Но я не соглашусь, попадались мне разные примеры. Да и вам тоже наверняка. Лапин говорит о нём как о личности многогранной, рассказывает о разных сторонах его жизни. В нём как-то сочетались и безудержный разврат, и любовь к красавице-жене, и неимоверная жестокость, и умение ценить прекрасное. Он был соткан из противоречий, извините за такой штамп.

Как юрист я ценю прежде всего подтверждённые факты. Поэтому одним из достоинств нового романа считаю титаническую работу автора с архивными документами. Писатель попытался оценить последствия принятых Берией решений с позиций современности. Я считаю, у него получилось. И да, это не чтиво, не триллер, а серьёзная литературная работа.

Масштабная реконструкция

Александр Крылов, labirint.ru:

«Не просто так купил новую книгу Александра Лапина «Страсть и бомба Лаврентия Берии» – это уже не первое произведение писателя, оказавшееся в моей библиотеке. Немного раньше прочёл эпопею «Русский крест», очень всё понравилось, но сейчас не об этом.

В «Страсти и бомбе….» рассказывается об интереснейшем периоде в жизни Страны Советов. Сюда вошли и репрессии, и Великая Отечественная война, и послевоенное восстановление всего и вся. Мне импонирует, что Александр Лапин всегда стремится к беспристрастному анализу исторических событий, хотя, казалось бы, всё давным-давно известно и расставлено по своим местам. Ему удаётся в каждой, даже отвратительной, личности найти что-то очеловечивающее, хоть как-то объясняющее поступки и решения. Автор ни в коей мере не оправдывает совершённых преступлений; он просто показывает многогранность героя.

В этом произведении Лапин ещё и своего рода хроникёр. Проделана большая, просто титаническая работа с документами, выдержки из которых опубликованы в книге. Очень масштабная получилась реконструкция исторических событий».

«Панорама событий из разных эпох»

Rihardinyo, litres.ru:

«О книге Александра Лапина «Крымский мост» часто говорят, что по жанру это «роман-путешествие в пространстве, времени и самом себе». Прочитал и полностью с этим согласен.

На страницах «Крымского моста» перед читателями предстаёт панорама событий и ярких персонажей из самых разных исторических эпох. Есть здесь и тамплиеры с масонами, и разборки 90-х, и философия. Много чего есть.

Если вкратце, то всё описанное крутится с участием главного героя Олега Мирового – отставного военного, успешного бизнесмена. Человека мужественного и принципиального. Такие не ломаются и не гнутся. И ещё их очень любят женщины (да-да, про это в книге тоже есть – а как же!). Читаем, чтобы узнать, чем всё закончится».

«Читается на одном дыхании»

Надежда Яковлева, livelib.ru:

«Роман и Дарья – мои любимые герои у Александра Лапина, с историей которых знакомит нас одноимённое произведение из сборника «Книга живых». Такие Ромео и Джульетта нашего времени. Только, к счастью, это история с хорошим концом.

Там же, в сборнике, философская притча «Вирусы», очень созвучная всем знакомой страшной передряге с пандемией. Один из основных героев – шаман Володька, светлый и сильный человек. Заболевает его жена, и как быть, и что делать на далёком Севере? Как справиться с новым испытанием? Автор ведёт своих героев к удивительному финалу.

А «Суперхан» из того же сборника – это всё-таки больше мужская такая литература. Про политику, борьбу за власть, смесь детектива с триллером. Но всё равно читается на одном дыхании благодаря лёгкому языку писателя и лихо закрученной интриге.

«Беспристрастное зеркало»

Валентин Вильнев, labirint.ru:

«Недавно я познакомился с творчеством нашего современника – писателя Александра Лапина. Прочитал его эпопею «Русский крест», и вот особенно мне понравилась последняя часть – отдельная трилогия «Книга живых», а если ещё точнее, то роман «Суперхан».

Крушение великой советской державы, суровые испытания 90-х годов – через всё это приходится пройти старым школьным друзьям. Как пришлось испытать это на себе миллионам бывших советских людей. Кто-то растерялся, кто-то и вовсе потерялся. По-разному со всеми жизнь распорядилась. Я считаю, роман Лапина – это беспристрастное зеркало тех событий.

Написано хорошим, понятным языком, местами остро. Очень советую прочесть!»

СПРАВКА

Александр Лапин – русский писатель и публицист. Литературным творчеством занимается с конца 1970-х, ряд его книг переведён и издан за рубежом. Лауреат Большой литературной премии России, премии Правительства РФ и других наград.

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