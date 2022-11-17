Николай Воробьев: В преддверии Дня матери «Единая Россия» проводит новый фотоконкурс

По итогам фотоконкурса региональная общественная приемная партии организует выставку

Начиная с 2018 года, Президентом РФ Владимиром Путиным объявлено «Десятилетие детства». Региональная общественная приемная Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, поддерживая эту программу и участвуя в реализации партийного проекта «Крепкая семья», предлагает всем жителям Тулы и области принять участие в самой теплой, доброй фотовыставке «Ангел по имени Мама».

Для участия необходимо до 24 ноября загрузить фотографию, на которой изображена мама, по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6374de0cc09c024261c2eb58/

Выставка будет проходить в холле региональной общественной приемной по адресу: г.Тула, ул.Первомайская, д.4.

С 25 ноября по 26 декабря любой желающий сможет проголосовать за понравившиеся работы.

27 декабря будут подведены итоги конкурса, а победители получат памятные подарки.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

- Традиционно в преддверии замечательного праздника – Дня матери «Единая Россия» проводит конкурсы, фотовыставки и другие мероприятия, чтобы поздравить женщин, воспитывающих детей, и от души поблагодарить их за душевное тепло, самопожертвование и большой труд, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Новая акция – это возможность сказать мамам «спасибо», поделиться гордостью за них, выразить уважение и еще раз осмыслить значение женщины-матери для каждого из нас».

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