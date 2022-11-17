Ольга Слюсарева принимает участие в IV съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

В IV съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления принимает участие Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Его организаторами выступили Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО). В Нижний Новгород прибыли главы городов и районов 22 регионов РФ, в числе которых Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, представители ассоциации «СМО Тульской области».

Участников форума приветствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления – чрезвычайно важное событие для страны в целом, а для Нижегородской области это огромная честь. Прежде всего, органы МСУ – это важнейший и самый приближенный к людям уровень власти. Конечно же, чем ближе власть к народу, тем шире круг ее обязанностей и тем требовательнее к управленцам сами граждане. Совершенствование структуры и территориальной организации – это необходимое условие модернизации местного самоуправления, повышения эффективности этого важнейшего института публичной власти. Надеюсь, что в эти два дня съезда будут найдены решения по обеспечению поступательного развития муниципальных образований, в том числе путем совершенствования форм работы органов МСУ, обмена опытом по реализации муниципальных практик, выработке передовых подходов к решению вопросов местного значения, – отметил Глеб Никитин.

Участников форума приветствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Нижегородская земля славится творческими людьми, которые являются катализаторами преобразований, и это залог успеха движения региона вперед. Мы успели ознакомиться с изменениями, которые в последние годы произошли в регионе – как в областном центре, так и в муниципалитетах. И преобразования можно оценить не только визуально. Это изменения, которые положительно оцениваются жителями – именно это самое главное, то, ради чего все и делается, – отметил заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Участники съезда ознакомились с лучшими практиками управления муниципалитетом и проектами «Фабрики процессов эффективного управления» в Дзержинске, Городце, Павлове и Семенове.

– Съезд стал площадкой по обсуждению вопросов местного самоуправления, обмену знаниями и практическим опытом по уже реализованным проектам. Теперь эти практики смогут перенять другие муниципалитеты и выстраивать работу в условиях сложной экономической ситуации. Обмен мнениями – важный стимул для дальнейшего развития и движения вперед, – прокомментировала событие Ольга Слюсарева. – Органы местного самоуправления – самая близкая к людям власть, и граждане ждут от нас решения насущных вопросов. Ведь от этого зависит и настроение людей, и их ощущения от жизни и работы, а также отношение к власти.