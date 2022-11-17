Задержана бывший замминистра природных ресурсов Тульской области Диана Гришина Фото: Игорь КОПЫТОВ

Заявление об увольнении по собственному желанию Гришина написала еще около месяца назад. Официально об ее уходе с должности не сообщалось. Точная причина интереса к ней со стороны правоохранительных органов на данный момент неизвестна.

Диана Гришина начала работу к региональном комитете природных ресурсов в 2002 году. В дальнейшем трудилась в управлении охраны окружающей среды, управлении по надзору в сфере природопользования. В 2012 году назначена на должность референта министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. С 2013 года - начальник отдела недропользования департамента недропользования и водопользования. Пост замминистра природных ресурсов заняла в 2017 году.