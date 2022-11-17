Туляка оштрафовали за демонстрацию нацистской символики в социальной сети Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 11ноября туляк на своей личной странице, открытой для общего доступа, разместил две фотографии с изображением нацистской свастики. При этом не была опубликована информация, формирующая негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма.

Таким образом, своими действиями мужчина нарушил федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Щекинский районный суд признал его виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ и оштрафовал на 1 900 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.