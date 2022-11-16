Тульского школьника, напавшего на педагога, хотят поставить на учет в городскую комиссию ПДН Фото: Алексей ФОКИН

Промежуточные итоги проверки информации огласила пресс-служба ведомства. Так, факт нападения подтвержден, и сейчас на основании заявления учителя сотрудники полиции проводят расследование по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). В отношении матери учащегося составлен протокол о ненадлежащем исполнении родителем несовершеннолетнего своих обязанностей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Вместе с тем, выяснилось, что заявлений или докладных записок о том, что в ноябре прошлого года школьник дважды бросался с канцелярским ножом на учителей физкультуры и труда, не поступало. Образовательная организация проводила отдельные профилактические мероприятия в отношении указанного учащегося, которые явились недостаточными и неэффективными. В этом плане директору школы вынесено представление. Но ранее на учете подросток и его семья в органах полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не состояла.

В настоящее время за допущенный проступок 14-летний дебошир поставлен на учет в отделении по делам несовершеннолетних ОП Привокзальный. По действующему законодательству ни к административной, ни уголовной ответственности его привлечь нельзя до достижении 16-летнего возраста.

По результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении в отношении матери ученика, в котором участие примет представитель прокуратуры, будет решаться вопрос о постановке несовершеннолетнего на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав уже городского уровня.