В Тульской области изменены правила подготовки населения к чрезвычайным ситуациям Фото: Алексей ФОКИН

В частности руководители органов исполнительной власти Тульской области должны обеспечить личное участие и участие работников подведомственных организаций в проводимых на территории региона ежегодных тематических учебных сборах, учениях и тренировках по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций. Комитету же Тульской области по региональной безопасности поручено координировать подготовку граждан к защите в условиях ЧС и планировать соответствующие мероприятия.

Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тульской области рекомендовано, в частности:

- обеспечивать пропаганду знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе с использованием средств массовой информации;

- осуществлять методическое руководство и контроль при решении вопросов по подготовке населения Тульской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

А органам местного самоуправления:

- обеспечить направление уполномоченных работников в установленном порядке для получения дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций в учебно-методические центры по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- осуществлять пропаганду знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе с использованием средств массовой информации.