Посевная в Тульской области пройдет легко

Легендарный трактор RSM 2375

Аграрии уверяют: тракторы – основа основ сельскохозяйственной отрасли. Во многом от того, насколько он производителен, эффективен и надежен, зависит успешность всего хозяйства.

Сегодня сельхозпроизводители предпочитают вложить деньги в надежную сельхозтехнику, что способствует увеличению заработка за счет уменьшения потерь и за счет роста производительности.

Трактор модели RSM 2375 отличается универсальностью, высокой производительностью, надежность и экономичность. Агромашина хорошо зарекомендовала себя за время работы в разных регионах. Его номинальная мощность – 380 лошадиных сил. Современные технологии требуют сокращения трудоемкости и повышения наработки на единицу техники. Трактор модели RSM 2375 отлично справляется с этими задачами, ведь он позволяет экономить топливо и человеческие ресурсы, что в конечном итоге влияет на себестоимость сельхозпродукции.

Эта машина способна взять на себя огромный объем работ. Она в состоянии за сезон обработать свыше 10 000 га. Чтобы трактор показал максимальную рентабельность, в зависимости от поставленных задач его нужно загрузить функциональными помощниками: от зубовой бороны до пневматического посевного комплекса. Так, мощный RSM 2375 легко тянет за собой борону с шириной захвата 21 метр, культиватор с захватом до 14 метров, дисковую борону-мульчировщик длиной 9 метров, а также другие тяжелые агрегаты. Отлично зарекомендовал себя тандем трактора с механическим или пневматическим посевным комплексом.

Сочетание двигателя мощностью 380 лошадиных сил и механической коробки передач — секрет повышенных тяговых возможностей техники. К тому же хорошее сцепление с грунтом добавляют полный привод, шарнирная рама и сдвоенные колеса на обоих мостах и оптимальная балансировка.

Сельхозпроизводителей привлекает еще одна функция трактора RSM 2375 – возможность удаленно мониторить работу агромашины с телефона, планшета или компьютера. Трактор в базовой комплектации оснащается платформой агроменеджмента РСМ Агротроник.

В хозяйствах отмечают отличные условия для комфортной работы механизатора: кресло с регулировками и пневмоподвеской, климат-контроль и хорошая шумоизоляция. Эти тракторы никогда не останутся без дела, потому что предназначены для любого вида сельхозработ. А совместно с посевной и почвообрабатывающей техникой, которую также производит Ростсельмаш, они показывают максимум возможностей.

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ООО «Биларго» уже успело оценить тракторы RSM 2375 в деле. Рассказывает заместитель председателя компании Вадим Ступинский:

- В нашем парке техники есть комбайны ACROS 550, NOVA 340 производства Ростсельмаш и в этом году появился RSM 2375 того же производителя. Это надежные машины, которые хорошо себя показывают в работе. Трактор в сезон просто выручил, отлично обработал 700 гектар, мы другие наши почвообрабатывающие машины даже не задействовали. Неприхотлив и способен работать практически круглосуточно – основные плюсы данной модели. При должной эксплуатации ремонт трактора не потребуется. Мы очень довольны, даже не ожидали такой выработки. Ростсельмаш превзошел ожидания, точно уверен производитель отвечает за качество своей продукции, а мы этому качеству доверяем и всем советуем.

ОАО «Рассвет» давний партнер ОООТЦ «Агрит» официального дилера Ростсельмаш. Генеральный директор хозяйства Алексей Медынцев поделился впечатлениями от работы техники:

В хозяйстве несколько машин от Ростсельмаш. В этом году наш парк пополнился RSM 161, успели проверить его в поле, показатели радуют. А трактор RSM 2375 - это наш надежный помощник, в любую погоду, на любом поле. Нет никаких нареканий, со своей задачей справляется. Сел, поехал, отработал, приехал, вылез чистый. Шумоизоляция хорошая, климат-система работает. Простой, понятный. Именно такой трактор и должен быть в хозяйствах.