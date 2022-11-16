15 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Игоря Яковлевича Стечкина

Благодаря высоким боевым характеристикам, он до сих пор состоит на вооружении спецподразделений, бойцы которых отзываются о нём с исключительным уважением.

АПС – не единственный образец И.Я. Стечкина, принятый на вооружение за время его долгой и плодотворной конструкторской деятельности. За 53 года своей творческой жизни Игорь Яковлевич Стечкин создал около 60 изделий. Для всех, имевших счастье работать и общаться с ним, Игорь Яковлевич запомнился как очень интеллигентный, тонкий и корректный человек.

15 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Игоря Яковлевича Стечкина

Творчество конструктора-оружейника И.Я. Стечкина условно можно разделить на три этапа:

- 1948-1957 г. г. работа в ЦКБ-14 после окончания Тульского механического института. В этот период времени он работает над созданием личного оружия пистолетов, индивидуального оружия пистолета-пулемёта и группового оружия единого пулемёта, а также авиационной пушки.

- 1957-1971 г. г. работа в ЦКБ-14 (с 1964 года КБП) над созданием образцов противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС).

- 1971- 2001 г. г. возвращение к стрелковой тематике. Он переводится из КБП в ЦКИБСОО и вновь занимается разработкой пистолетов, револьверов, пистолета-пулемёта, автомата, единого пулемёта.

Работа Стечкина во все периоды конструкторской деятельности отличалась высокой результативностью: в 1951- 1955 г. г. на вооружение были приняты автоматический пистолет (АПС) и специальный пистолет ТКБ-506 скрытного ношения с бесшумным выстрелом. В 1960-х годах на вооружение были приняты ПТУРСы "Фагот" и "Бастион". В 90-х годах прошедшего века на вооружение российских силовых структур были приняты пистолеты: ОЦ-27 ("Бердыш"), ОЦ-23 ("Дротик") и ОЦ-33(«Пернач»), а также два револьвера: ОЦ-01("Кобальт") и ОЦ-38("Ворчун").

15 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Игоря Яковлевича Стечкина

И.Я. Стечкин за многолетний труд награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне», почетным знаком Тулы «За заслуги перед городом». Он лауреат Государственной премии СССР и премии им. С. И. Мосина. Последней наградой выдающемуся конструктору было присуждение Президентом РФ звания «Заслуженный конструктор России» в 1992 году.

Дворянский род Стечкиных древний, насчитывает 12 колен, начиная со времён Ивана Грозного. Род имеет свой герб. В роду Стечкиных - известные учёные, математики, писатели, архитекторы, врачи, философы, конструкторы и педагоги, много сделавшие не только для Тульского края, но и для всей России. Начиная с 1850 года, шесть поколений Стечкиных связаны с Тульской землёй.

Игорь Яковлевич Стечкин (1922 – 2001) родился 15 ноября 1922 г. в маленьком уездном городке Алексин Тульской губернии в семье врача местной больницы Якова Борисовича Стечкина, который позже был удостоен звания заслуженного врача РСФСР, а его именем названа Косогорская бальнеологическая лечебница. В 1935 году семья Стечкиных переехала в Тулу. Уже в школе у Игоря сформировалось твердое решение связать свою дальнейшую судьбу со стрелковым оружием. В 1941 году Игорь Стечкин окончил среднюю школу и поступил в Тульский механический институт, избрав оружейно-пулемётную специальность. Начавшаяся война придвигалась к Туле. По состоянию здоровья Игорь Стечкин был признан негодным к военной службе. По сути, не успев приступить к учёбе, в октябре 1941 года, вместе с семьёй отца, был эвакуирован в город Бузулук Чкаловской области. Узнав, что Тульский механический институт эвакуирован в Ижевск, он уезжает туда, чтобы продолжить обучение. В Ижевск также было эвакуировано Московское высшее техническое училище имени Баумана, где имелась такая же оружейно-пулемётная специальность. В силу этого, учебный процесс тульских и московских студентов был объединён. Обучение шло в нерабочее время – в связи с военным положением, студенты-оружейники должны были работать полноценную рабочую смену в качестве рабочих-станочников на ижевских оружейных заводах. Стечкин работал шлифовщиком на ижевском мотозаводе (завод № 524) − изготавливал детали к авиационной пушке.

15 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Игоря Яковлевича Стечкина

В 1942 году, после реэвакуации института, он продолжает учёбу в Туле. В 1948 году - заканчивает институт. Защита диплома была необычной и стала легендой машиностроительного факультета Тульского механического института.

10-го февраля 1948 года, в день защиты дипломного проекта, студент Игорь Стечкин, вниманию Государственной комиссии предложил по теме своей дипломной работы «Пистолет гражданского образца», не только традиционные полтора десятка листов чертежей, графиков и расчётов, но и, в заключение своего доклада, достав из кармана пистолет, собственноручно изготовленный в мастерских института, попросил разрешения продемонстрировать его стрельбой. Такого не было до Стечкина, не было и после него. Легенда гласит, что, якобы, один из членов Государственной комиссии засомневался в работоспособности схемы предложенной автором, и лишь после этого Стечкин достал пистолет и попросил произвести пробные выстрелы. Как бы там ни было на самом деле, но разрешение было получено, и Стечкин произвёл три холостых выстрела. Как рассказывал сам Стечкин, две гильзы были найдены, а третья закатилась под стол, где сидели члены комиссии и, видимо, кто-то её «прикарманил».

Председателем Государственной комиссии на той, знаменательной, защите диплома был И.Ф. Дмитриев, начальник тульского ЦКБ-14. Он и предложил Стечкину работу в прославленном конструкторском бюро. На должность инженера Игорь Яковлевич был зачислен в ЦКБ-14 в мае 1948 года.

Приход молодого специалиста Стечкина в ЦКБ-14 совпал с новым этапом развития пистолетной темы в системе вооружения Советской армии. В середине пути был конкурс на замену, стоявшего на вооружение пистолета ТТ (Тульский, Токарев) образца 1930-1933 года, причём разрабатывался пистолетный комплекс «пистолет-патрон», так как армии требовался более компактный пистолет и патрон с бОльшим останавливающим действием пули, чем у штатного патрона калибра 7,62х25 мм. Стечкина подключили к этому конкурсу. После многочисленных испытаниях как внутри предприятия, так и на полигоне ГАУ, предпочтение было отдано конструкции Стечкина. И в 1951 году он был принят на вооружение Советской армии. Это был блестящий дебют молодого конструктора, принёсший ему всемирную известность. Работа по созданию автоматического пистолета была номинирована на присуждение Сталинской премии, которая и была присуждена Стечкину, причём самой высшей категории – Первой степени.

15 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Игоря Яковлевича Стечкина

Разным оружием приходилось заниматься Стечкину: пушками, «криволинейной установкой», пистолетом-пулеметом и реактивной техникой, но больше всего его привлекало короткоствольное оружие – пистолеты, револьверы. Очень интересными были разработки бесшумного пистолета.

В конце 1950-х годов Игорь Яковлевич одним из немногих конструкторов стрелкового оружия активно включился в создание реактивного управляемого вооружения. Вскоре он был назначен главным конструктором проекта. Его вклад в создание высокоэффективных управляемых противотанковых комплексов «Фагот» и «Конкурс», состоящих на вооружение армии России, трудно переоценить.

Игоря Яковлевича Стечкина не стало 28 ноября 2001 года, буквально накануне 50-летия со дня принятия на вооружение его знаменитого 9-мм автоматического пистолета АПС, первого детища конструктора, принесшего славу и Сталинскую премию своему создателю, когда тому не было и 30.

Можно удивиться: конструктор оружия – предмета уничтожения и … созидание, вещи на первый взгляд несовместимые. ««Мне часто задают этот вопрос», - говорит Стечкин, - но он меня не мучает, потому что оружие – это и средство защиты. И человек с первого дня своего появления на земле вооружился: сначала камнем, потом луком и стрелами… Господнее воинство было тоже вооружено. Архангел Гавриил – с мечом. Ведь и молотком можно гвозди забивать, а можно и голову проломить. Созидание – это, прежде всего, мысль, творчество».

«Я – туляк. «Тула как нельзя лучше соответствует моему призванию, - сказал однажды Игорь Яковлевич в интервью. - А может, такое призвание и появилось потому, что я живу в Туле – городе оружейников, мастеров».