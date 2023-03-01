Тульская Клиника «ВЗГЛЯД®»: два десятилетия безупречной репутации

В этом году Клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®», отмечает двадцатилетие. Редакция КП решила узнать, кто стоял у истоков ее создания, какой непростой путь пришлось пройти, чтобы сделать Клинику одним из ведущим медицинских учреждений в Тульской области.

Сегодня Клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®» является современным медицинским учреждением для взрослых и детей, оснащенным высокотехнологичным медицинским оборудованием для оказания специализированной медицинской помощи по офтальмологии. Клиника предлагает современные методы лечения и восстановления зрения на лечебно-диагностическом оборудовании японской фирмы «NIDEК®», а также других известных мировых производителей.

За два десятилетия работы глазная Клиника «ВЗГЛЯД®» заработала безупречную репутацию. Десятки тысяч жителей Тульской области и других городов России обрели в Клинике хорошее зрение, а сама Клиника выросла в современное медучреждение с несколькими филиалами, в том числе, в столице.

Первый операционный день в Клинике ВЗГЛЯД - январь 2004 г.

С чего все начиналось

- Началось все в 1997 году с простой заметки в газете, - вспоминает основатель Клиники, житель Тулы, кандидат технических наук, заслуженный изобретатель Российской Федерации, Игорь Юрьевич Мацур. - 26 лет назад в «Комсомольской правде» мне попалась статья «Идеальное зрение за 30 секунд» доктора Куренкова, и я сразу понял, что это и есть то самое благородное и интересное дело, за которое стоит взяться. Однако, пришлось потратить немало сил и времени, чтобы решить все организационные и финансовые вопросы, связанные с открытием первой в Тульской области офтальмологической Клиники*. Например, только на переговоры о покупке у телекомпании ВИД товарного знака «ВЗГЛЯД®» ушло несколько лет.

Но одних моих организаторских способностей было мало, требовался специалист в области офтальмологии, и тогда я познакомился с Василием Григорьевичем Люткевичем, который помог мне изучить медицинский опыт наших столичных коллег. Примечательным было то, что Василий Григорьевич является потомственным офтальмологом, врачом в шестом поколении, дедушка которого, Люткевич Александр Григорьевич, был в числе основателей российской офтальмологии, первым деканом первого в СССР высшего медицинского учреждения – медицинского факультета Воронежского государственного университета (ВГУ), который с 2015 года был переименован в Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко. Интересно отметить, что после создания медицинского факультета в 1918 году знаменитый хирург Н.Н. Бурденко являлся заведующим кафедрой факультетской хирургической Клиники, созданной под руководством Люткевича А.Г.. Например, у меня в сейфе лежит заявление Н.Н. Бурденко на имя Люткевича А.Г. с просьбой разрешить ему читать курс лекций по хирургии. Люткевич А.Г. не получил впоследствии широкой известности в советской России только потому, что он был потомственным дворянином, имеющим награды от самого царя Александра третьего.

Выбор здания для размещения Клиники

Изначально нынешнее здание Клиники проектировалось и строилось как досуговый клуб. Многоэтажность позволяла удобно распределить поток пациентов по этажам, на каждом из которых имелись комнаты, которые соответствовали требованиям для оборудования медицинских кабинетов. На одном из этажей проектировщиками предполагалось помещение фотолаборатории без окон, и оно очень подходило под создание оперблока со стабильным микроклиматом. Здание также позволяло соблюсти все требования пожарной безопасности. Наличие двух лестниц - одна из них парадный вход — выходит в сторону парковки и проезжей части улицы Демонстрации, а вторая - используется как запасной выход во двор дома. Вдоль дома имеется пожарный проезд. Кроме того, что тоже важно, — мы не мешали жителям дома, так как подъезды жильцов выходят во двор дома. Таким образом, требовалась лишь минимальная реконструкция, - вспоминает Игорь Мацур. – Проект заказывали в «Тульскгражданпроекте». Сейчас Клиника «ВЗГЛЯД®» — это современное здание в виде синего куба из стекла и алюминия, расположенное на перекрестке улиц Демонстрации и Фрунзе. По согласованию с администрацией Советского района при строительстве Клиники, а затем согласно решению общего собрания жителей дома, из заезженного машинами газона была сделана благоустроенная парковка чтобы слабовидящих пациентов можно было подвозить максимально близко ко входу, а при необходимости использовать парковку как место для разворота пожарных машин. Позднее был реализован совместный с администрацией города и жителями дома социальный проект Клиники — вдоль улицы Демонстрации, перед фасадом Клиники создан сквер памяти дважды героя Советского Союза летчика истребителя Бориса Сафонова.

Доставка эксимерного лазера в операционную Клиники ВЗГЛЯД - октябрь 2003 г.

Передовые технологии и японская надежность

- Что касается выбора производителя и поставщика оборудования то сначала банк, в котором запрашивался кредит, ставил условие использовать более дешевое оборудование, которое проще в эксплуатации. Но поскольку еще в самом начале мы определили наше главное кредо - безопасность, качество и доступность — решено было остановиться на тот момент на дорогом и надежном оборудовании японской фирмы NIDEK®. Поэтому поиск источника финансирования затянулся. Но в итоге мы не ошиблись в выборе - все эти годы оборудование работало без сбоев, ни разу не подводило нас. Плюс ко всему поставщик неукоснительно выполнял свои обязательства по обслуживанию оборудования и обновлению программного обеспечения.

Технические требования к операционной по лазерной коррекции зрения очень высоки. Эксимерный лазер очень чувствителен к изменению температуры и влажности. Требуется избыточное давление воздуха, чтобы в оптическую систему не попадала пыль, и т.п., не говоря уже о требованиях по санэпидембезопасности. Поэтому готовность операционной к установке эксимерного лазера проверял представитель фирмы NIDEK®, который специально для этого прилетал из Японии и удивил нас познаниями тульской истории. Только после этого японцы продали нам эксимерный лазер. Но до последнего момента они не могли понять, как именно мы эту махину, весом почти в тонну, затащим на третий этаж — лифта у нас тогда еще не было!

Зато у нас был способ, который мы пытались донести до японцев: частично разобрать стену, расширив оконный проем и поднять аппарат с помощью подъемного крана. Только после долгих переговоров страховая компании РОСНО согласилась застраховать этот процесс. И тогда мы рискнули занести эксимерный лазер через окно, подвесив его на мягких стропах тормозного парашюта — мне их одолжил знакомый командир военной авиабазы. Президент фирмы NIDEK® Хидео Озава, увидев тогда наши фотографии, назвал процесс подъема лазера русским экстримом.

К слову, совсем недавно мы купили последнюю модель лазерного аппарата EC-5000 NAVEX QUEST M2 NIDEK®, который объединяет в себе все современные технологии лазерной коррекции зрения. В результате, зрение у наших пациентов после лазерной коррекции зрения зачастую становится выше единицы (120-150%), то есть они видят одиннадцатую и двенадцатую строчки таблицы проверки остроты зрения!

Подьем эксимерного лазера на 3 этаж Клиники ВЗГЛЯД - октябрь 2003 г.

День рождения Клиники «ВЗГЛЯД®»

Таким образом, после длительной и кропотливой работы, на которую понадобилось несколько лет, была тщательно изучена статистика тульской области по экономике и доходам населения, как говорится, изучен спрос и предложение. Были выбраны поставщик оборудования и технология, которая в итоге сработала безотказно и безопасно для наших пациентов. Решен вопрос финансирования и реконструкции здания. Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности, дату получения которой – 18 декабря 2003 года мы считаем днем рождения Клиники микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®», хотя статус юридического лица Клиника приобрела еще в 1997 году.

Расширяя горизонты

Дальше Клинику «ВЗГЛЯД®» ждало уверенное развитие, так как поначалу, при открытии, мы выполняли только лазерную коррекцию зрения, а уже в следующем году оборудовали и ввели в эксплуатацию катарактальную операционную.

В 2007 году мы провели масштабную реконструкцию здания. В ходе реконструкции в медучреждении были задействованы еще два этажа, застроена арка. При этом лечение пациентов ни на минуту не прекращалось — Клиника работала в штатном режиме. Затем было осуществлено строительство двух филиалов – в Москве и Новомосковске.

- Меня многие спрашивают, неужели была необходимость создавать филиалы в других городах, - продолжает Игорь Мацур. - безусловно! К нам буквально с первых дней существования приезжал большой поток пациентов из Новомосковска — города химиков. Это большой город, и было неудобно для пациентов ехать в Тулу проводить обследование. С другой стороны, в Новомосковске не было необходимости создавать оборудовать операционную — достаточно и того, что этот филиал снял с нас нагрузку по до- и послеоперационному обследованию и создал удобство для пациентов этого района.

А вот насчет Москвы... Москва — центр, через который ведут все транспортные пути. К нам ежегодно приезжает очень много пациентов со всей России и даже ближнего зарубежья. Порой целыми бригадами — из Магадана, с «Норильскникеля», крупных предприятий и корпораций. Например, наши благодарные пациенты из корпорации «РОСКОСМОС» к нашему 15-летию доставили вымпел с логотипом Клиники на космическом корабле Союз на международную космическую станцию (МКС). Поэтому было решено открыть в столице еще одну полноценную Клинику. В конце прошлого года мы уже приступили к проведению операций в московском филиале «Ясенево».

Но пока московский филиал еще только набирает обороты. У него еще все впереди. Быть может именно там со временем мы задумаемся на оборудование круглосуточного стационара, так как помещение мы выбирали с учетом дальнейшего развития. Нам привычно двигаться вперед шаг за шагом. Быть в постоянном развитии, постоянном совершенствовании технической базы. В среднем раз в квартал, а то и чаще наша Клиника приобретает новое передовое оборудование. Нам, частникам, это делать проще — нет административных барьеров. Поэтому, как только в офтальмологии появляется что-то новое, мы изучаем это, идем в банк, берем кредит и покупаем. В результате, уже буквально через 2-3 месяца после международных выставок оборудование оказывается у нас в Клинике.

Например, так получилось с инновационным компьютерным когерентным томографом NIDEK®, Микропериметр и т.д. Впрочем, перечислять можно долго. Вместо этого могу с полной уверенностью сказать, что уровень и глубина нашего обследования пациентов значительно выше, чем во многих других Клиниках. Всё это формирует самый главный актив Клиники «ВЗГЛЯД®» — репутация и доверие наших пациентов. Ибо еще отец учил меня в детстве: сначала человек работает на авторитет, а потом авторитет на него. Так и с Клиникой, и в любом деле. Наши пациенты все годы существования Клиники «ВЗГЛЯД®» довольны результатом нашего лечения, доверяют нам — а это дорогого стоит!

Подарите себе идеальное зрение - результат увидите сразу!®

*по времени открытия

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