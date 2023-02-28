1 марта в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Кирова, 12, 12 к.2, 14, 14 к.2, 16, 19, 19-в, 19-г; ул. Плеханова, 132, 132 к.2, 134; ул. Чапаева, 140; ул. Епифанская, 127; ул. Калинина, 7; ул. Октябрьская, 97, 97-а, 99, 101; ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 1-а, 2-б, 5-а; ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (чётн.), 40-а, 50-а, 48-а, 39-а, 43-а; ул. Пирогова, 7-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.), 30-а, 42-б, 42-а, 42-в, 25-б, 29-а, 31-а, 26-а; ул. Гоголевская, 21; ул. Каминского, 3, 6, 7; Хлебная пл., 8-в; Новомосковское ш., 36-38, 56-58, 66-в; п. Горелки: ул. Мелиховская 6, 8,18, 24; Московское ш., 45-53 (нечет), 62-76 (четн.), 71, 78-а, 82; ул.Серпуховская 1-21 (нечет.); ул. Октябрьская, 202; ул. Гончарова, 35; ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97; ул. Гоголевская, 51-а.