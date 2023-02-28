В Алексине открывается третья "Лазаревская лавка"

Всего в Туле и области работает более четырех десятков магазинов "Лазаревская лавка".

Это уже третья "Лазаревская лавка" в поселке, а всего в Туле и области работает более четырех десятков магазинов.

В Алексине, на ул. Ленина, 7, "Лазаревская лавка" откроется 3 марта. По заведенной традиции событие будет отмечено дегустацией фирменных продуктов. В день открытия, в пятницу, всех ждут на угощение с двух до шести часов вечера, а затем весь март по субботам алексинцы смогут попробовать лазаревскую колбасу и сыр во всех трех лавках. Помимо новой на ул. Ленина, 7, они работают на Тульской, 136А, и 50 лет Октября, 19А. Дегустации будут проходить с 11 утра до часа дня.

"Лазаревская лавка" - фирменные магазины собственной сети предприятия, в которых эксклюзивно продается натуральная продукция ПХ "Лазаревское". Агрохолдинг в прошлом году стал лауреатом региональной премии "Тульский бренд", особенность которой в том, что победителей выбирают сами туляки открытым голосованием. "Лазаревское" победило в девятый раз подряд, подтвердив свою репутацию производителя честного продукта. Мясная, молочная продукция, полуфабрикаты и кулинария - без добавок, усилителей и "улучшителей" вкуса - кончается в "Лазаревских лавках" зачастую уже к обеду. За свежим молоком и мясом выстраиваются очереди с утра, а лазаревская колбаса постепенно занимает свое место рядом с тульским пряником или самоваром в качестве главного бренда области.

- Основной "секрет" в том, что при производстве продуктов питания мы всегда ставим себя на место покупателя и задаемся вопросом: "А какой продукт я бы хотел?" - рассказывает владелец и гендиректор ООО ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская. - И ответ всегда на поверхности: свежий, качественный, натуральный. Дело за малым, делать именно такие продукты - поэтому за нашими сырниками, молоком, кулинарией, мясом или колбасой и стоят очереди.

Ваши любимые продукты можно заказать на сайте store.lazarevo.ru.

Очередей нет на store.lazarevo.ru: этот магазин работает круглосуточно, а доставка - сразу с предприятия - прямо на дом. Интернет-сервис, открытый в прошлом году, позволяет тульским гурманам получить лучшее качество, не выходя из дома. Заинтересовались даже предприниматели: одно из тульских кафе прониклось "лазаревским" топленым молоком, творогом из него, и начало закупать этот продукт в онлайн-магазине. Они будут делать на его основе свои десерты. Творога из топленого молока в Туле не найти пока больше нигде.

Постоянное развитие предприятия требует все больше людей, найм новых сотрудников не прекращается. Лавки, открывающиеся чуть ли не каждый месяц, нуждаются в продавцах. Само племенное хозяйство ждет водителей, трактористов, слесарей, электромонтеров, животноводов. В "Лазаревском" - одни из самых высоких зарплат по отрасли в регионе, но кроме того, здесь свой, особенный подход к работникам. Описывается он понятием "семья": семейные отношения - один из главных принципов работы. Трудовых династий на предприятии несколько десятков, дети часто приходят работать к родителям. А второй принцип - возможность роста и квалификации, и карьеры.

ООО ПХ "Лазаревское". Товар сертифицирован.