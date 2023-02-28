С 1 марта в Тульской области вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В целях сохранения регулярности пассажирских перевозок, соблюдения расписания и поддержание подвижного состава перевозчиков в хорошем состоянии с 1 марта подорожает проезд.

Так, в Туле будут установлены следующие тарифы: по карте «Тройка» — 24 рубля; по банковской карте — 26 рублей; наличными — 30 рублей; абонемент на месяц по городу — 1200 рублей. Стоимость месячного проездного для льготников останется прежней — 500 рублей.

Тарифы на межмуниципальные перевозки теперь составят: 1 зона (до 30 км) — 3,4 рубля за км; 2 зона (от 30 до 60 км) — 3 рубля; 3 зона (от 60 км) — 2,9 рубля.

Также с 1 марта в Тульской области подорожает и проезд в пригородных поездах. При этом сохранится 50% скидка на льготный проезд в пригородных поездах для отдельных категорий граждан.

Напомним, в последний раз стоимость проезда на общественном транспорте в Туле менялась 1 марта 2021 года.