Центр эстетической медицины «Талисия» - 10 лет мы создаем красоту!

Начиная с 2013 года, центр «Талисия» стремительно развивается и внедряет новые профессиональные услуги.

Центр эстетической медицины «Талисия» - 10 лет мы создаем красоту!

Основные направления работы центра «Талисия»:

- Современная косметология

- Эстетическая гинекология

- Нутрициология и диетология

- Превентивная медицина

Центр эстетической медицины «Талисия» - 10 лет мы создаем красоту!

Мы предлагаем своим пациентам комплексный подход в решении задач омоложения, совершенствования внешнего вида, поддержания ресурсов организма и повышения качества жизни.

В центре «Талисия» собрана лучшая команда врачей в области:

- дерматологии,

- косметологии,

- гинекологии,

- трихологии,

- эндокринологии,

- диетологии

- нутрициологии.

Центр эстетической медицины «Талисия» - 10 лет мы создаем красоту!

Специалисты центра «Талисия» - профессионалы высокого класса, постоянные участники российских и международных симпозиумов.

Центр эстетической медицины «Талисия» - 10 лет мы создаем красоту!

Пациенты центра получают комплексные рекомендации от дерматологов, косметологов, диетологов, эндокринологов и anti-age специалистов, в их распоряжении самые передовые авторские методики омоложения и оздоровления.

Миссия нашего центра – забота о Вашей красоте и гармонии, сохранение Вашей молодости и индивидуальности.

Центр эстетической медицины «Талисия» - 10 лет мы создаем красоту!