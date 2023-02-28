Центр эстетической медицины «Талисия» - 10 лет мы создаем красоту!
Начиная с 2013 года, центр «Талисия» стремительно развивается и внедряет новые профессиональные услуги.
Центр эстетической медицины «Талисия» - 10 лет мы создаем красоту!
Основные направления работы центра «Талисия»:
- Современная косметология
- Эстетическая гинекология
- Нутрициология и диетология
- Превентивная медицина
Центр эстетической медицины «Талисия» - 10 лет мы создаем красоту!
Мы предлагаем своим пациентам комплексный подход в решении задач омоложения, совершенствования внешнего вида, поддержания ресурсов организма и повышения качества жизни.
В центре «Талисия» собрана лучшая команда врачей в области:
- дерматологии,
- косметологии,
- гинекологии,
- трихологии,
- эндокринологии,
- диетологии
- нутрициологии.
Центр эстетической медицины «Талисия» - 10 лет мы создаем красоту!
Специалисты центра «Талисия» - профессионалы высокого класса, постоянные участники российских и международных симпозиумов.
Центр эстетической медицины «Талисия» - 10 лет мы создаем красоту!
Пациенты центра получают комплексные рекомендации от дерматологов, косметологов, диетологов, эндокринологов и anti-age специалистов, в их распоряжении самые передовые авторские методики омоложения и оздоровления.
Миссия нашего центра – забота о Вашей красоте и гармонии, сохранение Вашей молодости и индивидуальности.
Центр эстетической медицины «Талисия» - 10 лет мы создаем красоту!
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