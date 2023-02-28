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Здоровье28 февраля 2023 8:41

Коронавирус в Тульской области: 53 новых случая заболевания за последние сутки на 28 февраля

Показатель заболеваемости резко вырос
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 53 новых случая заболевания за последние сутки на 28 февраля

Коронавирус в Тульской области: 53 новых случая заболевания за последние сутки на 28 февраля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 28 февраля, 4 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 183 959 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 28 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 190 453 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 363 жителей региона.

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