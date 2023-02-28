Если вы устали от городской суеты и шума, давно не уделяли внимания своему здоровью – приезжайте к нам, в нашу «Краинку»

Санаторий (курорт) «Краинка» - одна из старейших бальнеологических здравниц России

Здесь прицы щебечут на ветвях столетних лип, здесь воздух – дышишь, как пьешь. А вода – и впрямь волшебная! В санатории красиво в любое время года, И в любое время года Вас приветливо встретят и позаботятся о Вашем здоровье!

Санаторий (курорт) «Краинка» - одна из старейших бальнеологических здравниц России находится в Суворовском районе Тульской области, в 90 км. от Тулы.

Санаторий (курорт) «Краинка» - одна из старейших бальнеологических здравниц России

История курорта отсчитывается с мая 1844 года, когда медицинский департамент официально разрешил его открытие. И здравница была внесена в список действующих курортов России.

Курорт имеет мощную лечебную базу, основу которой составляет сочетание естественных природных факторов: ионизированный воздух древнего липового парка на берегу реки Черепеть – притоке реки Оки, по соседству с сосновым бором, несколько типов уникальных источников минеральной воды и торфяные грязи. Санаторий расположен на территории Лихвинского геологического разлома, где каждый отдыхающий ощущает себя по особому, испытывает прилив жизненных сил и радость единения с природой. Среди питьевых, бальнеологических и грязевых курортов центральной России, «Краинка» является наиболее известным, крупным и многопрофильным. Санаторий (курорт) «Краинка» включен в перечень здравниц федерального значения и является центром медицинской реабилитации в ЦФО по заболеваниям и профпатологии:

- органов пищеварения;

- периферической нервной системы;

- костно – мышечной системы и соединительной ткани;

- женских половых органов, в том числе женское бесплодие;

- мочеполовой системы;

- эндокринной системы;

- органов дыхания;

- кожи и подкожной клетчатки;

- органов кровообращения.

Санаторий (курорт) «Краинка» - одна из старейших бальнеологических здравниц России

Врачебный коллектив санатория представлен специалистами с огромным стажем работы, среди которых гастроэнтерологи, гинеколог, уролог, психотерапевт, пульмонолог, кардиолог, невролог, рентгенолог, рефлексотерапевт, врач ультразвуковой диагностики.

Природное богатство

Главное богатство курорта «Краинка» - минеральная вода «Краинская № 1» - удостоена золотых медалей на международных выставках «Каир - 98», Париж – 98», «Кельн – 99», Милан – 2001». Вода применяется внутрь для питья, так и виде ванн, орошений, ингаляций. Вода «Краинская №№ 2 и 4 используется для приема внутрь в виде питья.

Санаторий (курорт) «Краинка» - одна из старейших бальнеологических здравниц России

Прием минеральных вод осуществляется после консультации врача, т.к имеет значение не только № воды, но и кратность употребления, объем, температура и другие факторы. Целебная сила Краинских источников на протяжении существования курорта подтверждалась неоднократно медицинскими исследованиями и публикациями в научной литературе по курортологии, а эффект их лечебного воздействия подтвержден не только многочисленными отзывами пациентов «старожилов», но и само непрерывное существование и общественное признание оздоравливающего эффекта курорта с 1844 года.

Грязь курорта «Краинка» - наше «черное золото», добывается из торфяного болота месторождения «Коммуна», расположенного в 1,5 км от санатория. Торфяная грязь уникальна по составу органических и минеральных веществ, газов и микроэлементов. Лечебная грязь используется в виде аппликаций и обертываний. Ведутся работы по внедрению методик применения грязи в виде паст, микроклизм и тампонов.

Санаторий (курорт) «Краинка» - одна из старейших бальнеологических здравниц России

Грязелечение оказывает положительное влияние на организм человека за счет теплового, биостимулирующего, противовоспалительного, обезболивающего и противоаллергического действия., обладает противолучевой и антимикробной активностью.

Лечебно – диагностическая база

Санаторий располагает лечебно – диагностическим отделением, к которому относится питьевой бювет, ванное отделение с возможностью отпуска минеральных, жемчужных, вихревых, ароматических, скипидарных, камерных, контрастных ванн, подводного душа - массажа, процедуры «Кедровая фитобочка»; грязевое отделение; кабинеты электрогрязи и парафиноозеритолечения, лимфодренажа; физиотерапевтическое отделение (электрофорез, СМТ, ДДТ, УВЧ и др. процедуры); кабинеты лазеротерапии, электросна и сухих углекислых ванн; ингаляторий; кабинеты медицинского массажа и иглоукалывания, психоэмоциональной разгрузки, косметологии. В комплексном лечении используются кишечные и влагалищные орошения, тюбажи, гастродуоденальное зондирование и дренаж. Работает кабинет стоматологический кабинет по оказанию хирургической и терапевтической помощи. В здании физкультурно – оздоровительного комплекса функционирует бассейн для оздоровительного плавания с возможностями подводного и каскадного душа, тремя спортивными залами, залом лечебной физкультуры, сауной и фитобаром.

Санаторий (курорт) «Краинка» - одна из старейших бальнеологических здравниц России

Диагностические возможности санатория представлены разнообразной лабораторной диагностикой (клинические, биохимические, гормональные, ПЦР и др. виды исследований). Работают кабинеты рентгенологической и функциональной диагностики, УЗИ.

Имеющиеся на курорте возможности диагностики заболеваний, физиотерапевтические методы лечения в сочетании с водо – грязелечением, дието и климатотерапией позволяют лечащим врачам осуществлять лечение в соответствии со Стандартами оказания санаторно – курортной помощи, а также реализовывать индивидуальные медицинские Программы:

- «Антистресс»;

- «Женское Здоровье»;

- «Позвоночник – ключ к здоровью»;

- «Легкий шаг»;

- «Мужское здоровье»;

- «Свободное дыхание»;

- «Стройная фигура»;

- «Послеоперационная на желудочно – кишечном тракте».

Санаторий (курорт) «Краинка» - одна из старейших бальнеологических здравниц России

Досуг

Помимо прохождения медицинского обследования и процедур, пациентам предлагается полноценный досуг и отдых. В санатории работают летняя и зимняя танцплощадки, кинозал, бильярдная и теннисный зал, проводятся концерты и выступления силами отдыхающих и областных филармоний. Тенистый липовый парк позволит отдохнуть на удобных многочисленных скамейках, и насладиться ароматом липового цвета. Любителей активного отдыха порадует возможность проведения терренкура как на территории санатория, так и за его пределами. Близость лесных массивов, рек, озер позволит отдыхающим собирать грибы и ягоды, целебные травы, отдыхать на рыбалке, да и просто любоваться видами природы средней полосы России.

Санаторий (курорт) «Краинка» - одна из старейших бальнеологических здравниц России

По – настоящему содержательным делают пребывание на курорте и многочисленные экскурсионные программы, которые можно осуществить самостоятельно, так и в составе групп по посещению мужских монастырей Оптина и Спаса Нерукотворного пустынь, женского монастыря Шамордино, Калужскую Успенскую Свято – Тихонову пустынь и Полотняный завод (родовое имение жены А.С. Пушкина – Наталии Гончаровой, Калужский музей космонавтики, мастерскую Филимоновской игрушки и Одоевское городище, Ясной поляны и др. достопримечательностей.

Коллектив санатория ждет Вас на лечение и отдых!

«Веет тихой прохладой с неба,

Красоту наших мест – познайте!

Кто на «Краинке» нашей не был,

Обязательно приезжайте!»

.