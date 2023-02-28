Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева: на страже вашего психического здоровья

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»

Государственное учреждение здравоохранения Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева является крупнейшим в области специализированным лечебным учреждением, оказывающим психиатрическую помощь населению Тульской области, а именно обследование больных, диагностика психических заболевании, лечение с использованием всех видов терапии, психотерапии, мероприятий по социально – трудовой реабилитации и реадаптации, трудовая экспертиза и другие. Главный врач - заслуженный врач России Лев Викторович Лосев.

Врачи-специалисты не только проводят лечение, но и оказывают квалифицированную психологическую и психотерапевтическую помощь.

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»

Психиатрическая помощь в больнице осуществляется на основе принципов гуманности соблюдении прав человека в соответствии с Федеральным законом от 21.10.2011 года № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (приказ №245 от 01.01.1993г.).

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»

Основные задачи:

- проведение профилактических мероприятий для уменьшения количества обострений психических заболеваний;

- проведение просветительской деятельности направленной на улучшение осведомленности пациентов о правах граждан, получающих психиатрическую помощь и правилах ее оказания;

- оказание лечебной психиатрической помощи пациентам (первичный прием, повторная консультация, дообследование с целью дифдиагностики, наблюдение и ведение пациента после выписки из стационара);

- оказание лечебной психиатрической помощи пациентам до 18 лет (первичный прием, повторная консультация, дообследование с целью дифференциальной диагностики, наблюдение и ведение пациента после выписки из стационара);

- проведение медицинских психиатрических освидетельствований (для допусков к различным видам деятельности, управлению автотрантпортом, получение/ продление различного рода лицензий, выдача мед. психиатрического заключения для проведение ЭКО, для опеки и попечительства);

- Проведение дополнительных патопсихологических и функционально-диагностических методов (ЭЭГ, консультация патопсихолога).

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»

В структуру больницы входят три стационара — в поселке Петелино, поселке Петровский, поселке Красногвардейский. Больше всего - общепсихиатрических отделений, но так же есть психотуберкулезное, детское, отделение пограничных состояний, отделение первого приступа, отделение «Центр судебно-психиатрической экспертизы», отделения для принудительного лечения. В структуру больницы входят два диспансера и три филиала - Алексинский, Новомосковский и Узловской.

Врачи-специалисты не только проводят лечение, но и оказывают квалифицированную психологическую и психотерапевтическую помощь на базе «Кризисного центра» с функциями «Телефона доверия» и «Кабинета социально-психологической помощи».

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»

Основной целью работы кризисного центра является:

- оказание лечебно-диагностической помощи при ситуационных реакциях, психогенных и невротических депрессиях, психопатических реакциях и декомпенсациях психопатий, протекающих с суицидальными тенденциями;

- оказание психотерапевтической, медико-психологической и социальной помощи населению;

- проведение консультативной, консультативно-диагностической и лечебной специализированной помощи;

- психогигиеническая и психопрофилактическая помощь по преодолению стрессовых ситуаций, в том числе с привлечением средств массовой информации;

- обеспечение доступной и своевременной информационной помощи населению по вопросам их психического здоровья и состояния;

- направление абонентов к иным службам, организациям, учреждениям, где их запросы могут быть удовлетворены более полно и квалифицированно, содействуя обращениям населения за очной помощью к профессиональным психологам и за дополнительной специализированной помощью;

- квалифицированная психолого-психиатрическая помощь абонентам, переживающим активные конфликты и иные психотравмирующие ситуации, актуализация их творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и физических ресурсов для выхода из кризисных состояний.

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»

Кабинет социально-психологической помощи населению поможет в случае личностных и семейных проблем, при постстрессовых расстройствах, неврозах, тревогах, депрессиях, хронической усталости, расстройствах сна и многих других.

При этом возможны как индивидуальные, так и семейные консультации. Также ежедневно ведет прием детский психиатр. Кроме того, проводятся групповые занятия под руководством клинического психолога, врача-психотерапевта.

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»

Отделение «Кризисный центр»: 300001, г.Тула, ул. Осташева, 18. Диспансерное отделение: г. Тула Первомайская д.13 к.20.

Стационар: 301105, Тульская область, Ленинский район, п/о Ильинка, пос. Петелино.

Телефон «Горячей линии»: 8 (800) 550-65-86 (доб.1)

Круглосуточная служба «Телефон доверия»: 8 (800) 550-65-86 (доб.2)

Предварительная запись на прием к психиатрам: 8(4872)33-83-75

Официальный сайт: www.tokpb71.ru

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