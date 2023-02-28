Тульская железнодорожная больница: полтора века мы заботимся о вашем здоровье

Тульская железнодорожная больница - многофункциональное лечебно-профилактическое учреждение, где получают грамотную медицинскую помощь, как в поликлинике, так и в условиях круглосуточного стационара.

Больница была открыта 27 октября 1867 года. Уже более 155 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающим. Индивидуальный подход и уважительное отношение к пациентам – одни из основных принципов работы больницы. Так как в неё за медицинской помощью обращаются железнодорожники не только из Тулы, но и из области, очень важно, чтобы в процессе пребывания в больнице они ни в чём не нуждались. Всё это помогают осуществить комфортные палаты, регулярное питание и вежливый персонал.

Тульская железнодорожная больница: полтора века мы заботимся о вашем здоровье

Клиническая больница 8 лет становится лауреатом регионального конкурса "Тульский бренд" и 6 лет побеждает в конкурсе "Клиника года". Такое народно признание лишний раз подтверждает профессионализм медицинского персонала учреждения, а также наличие инновационных методов медицинской помощи, которые отвечают всем нормам международных стандартов.

Тульская железнодорожная больница: полтора века мы заботимся о вашем здоровье

Стационарная помощь оказывается по направлениям:

- хирургия, в т.ч. эндоскопическая, пластическая, абдоминальная, сосудистая, офтальмологическая, эндокринная, проктологическая, урологическая, травматологическая и ортопедическая;

- гинекология,

- онкология,

- неврология,

- кардиология,

- терапия,

- отоларингология.

- отделение криогенного лечения.

Тульская железнодорожная больница: полтора века мы заботимся о вашем здоровье

Также в клинической больнице осуществляется оперативное лечение ожирения и заболеваний щитовидной железы.

Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте: поликлиника, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, отделение функциональной и лучевой диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной и круглосуточный стационар.

Тульская железнодорожная больница: полтора века мы заботимся о вашем здоровье

В настоящее время в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Тула» принципиально изменился подход к лечению профильных больных. Современное оборудование, позволяющее на высоком уровне проводить диагностику и выполнять передовые и уникальные операции, соотносимые с центральными клиниками России, индивидуальный подход и комфортные условия пребывания способствуют скорейшему выздоровлению.

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