Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП с участием пяти машин на Зеленстрое в Туле Фото: соцсети

Вечером, 27 февраля, в районе дома № 122 на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП с участием пяти машин.

Один из автомобилей - Skoda Octavia - совершил попутное столкновение с «ВАЗом», в результате чего вылетел с проезжей части и опрокинулся на бок, попутно задев еще три припаркованных автомобиля - Toyota, «ВАЗ» и Nissan. По сообщениям очевидцев, за его рулем находился 44-летний пьяный водитель.

Информация о пострадавших уточняется.