Завтра, 16 ноября, в Туле без света останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН

Сообщаем адреса по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так они коснутся:

с 9:00 до 16:00 - ул. Ложевая, 130, 130-б, 130-г, 130-д, 132; ул. Плеханова, 145, 147, 147-а, 147 к.2, 149; ул. Кирова, 20;

с 9:00 до 16:30 - Мясново: Ханинский пр-зд, 25, 27, 10, 29, 6-а; Одоевское ш., 69; ул. 1-я Гостеевская, 11, 12; ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 115-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.); ул. Станиславского, 62-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.); ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.); ул. Лескова, 13-23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Лазо, 14; ул. Котовского, 22, 35, 37, 36, 26; ул. Ак. Павлова, 144-б; ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.); ул. 2-я Гостеевская, 11, 13, 14; ул. 3-я Гостеевская, 6, 7; ул. Ак. Павлова, 87-111 (нечётн.), 93-а, 95-а; ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.); ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 23-35 (нечётн.); ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (чётн.); ул. Станиславского, 60, 64; ул. Будёного, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 50-а, 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 31, 33, 28-34 (чётн.); ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 69-а; ул. Судейского, 16-28 (чётн.), 13, 15, 15-а, 17; ул. Кобзева, 20-а, 23-а, 32-а, 36-а, 20-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.); 6-й пр-зд, 11-16; ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а; ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а; ул. Староникитская, 77-а, 77-б;

с 9:30 до 13:30 - ул. Вильямса, 24, 26, 28, 30, 38.