На мать тульского школьника, ударившего учительницу, составили протокол Фото: Алексей ФОКИН

В областном центре один из учащихся Центра образования № 9 напал на свою классную руководительницу с кулаками — это было зафиксировано на видео, выложенном в Сети. Выяснилось, что ранее школьник уже угрожал преподавателям труда и физкультуры канцелярским ножом и агрессивно вел себя по отношению к одноклассникам.

Проверки по данному факту уже проводят прокуратура и городское управление образования. Последнее сообщило, что ребенок в дальнейшем будет обучаться дистанционно. Для этого подготавливается необходимая документация. В настоящее время мальчик не ходит в школу.

Параллельно на мать восьмиклассника составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Первоначальные санкции по ней влекут предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.