Тульского контрактника уволили за отказ повторно ехать в зону СВО Фото: материалы пресс-служб

Ранее военнослужащий уже принимал участие и в спецоперации, и ряде других контртеррористических действий, награжден орденом Мужества.

Истец оспаривал приказа о дисциплинарном поступке и увольнении со службы. Так, по его словам, до него приказ об отправке в зону СВО командир части не доводил, в этот момент на территории части контрактник отсутствовал. Более того, отправиться в зону СВО, он не мог из-за проблем со здоровьем.

Ответчик настаивал на своем видении ситуации: приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности является законным, поскольку приказ командира войсковой части до истца был доведен в брифинговом зале. Истец же приказ не выполнил, рапорт об отказе не подал, причин несогласия не сообщил. При этом изъявил желание пройти военно-врачебную комиссию, которую и прошел, но после увольнения.

Судом иск бывшего военнослужащего не был удовлетворен.