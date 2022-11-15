300 тел за 3 рубля: тульская больница ищет подрядчика для перевозки усопших пациентов Фото: Алексей ФОКИН

Так, тульская городская больница № 3 ищет подрядчика, который перевезет 300 тел за 3 рубля. Согласно описанию контракта, подрядчик должен будет сделать это из отделений больницы, расположенных во 2-м Западном поселке и на Косой Горе, в Бюро судмедэкспертизы или в патологоанатомическое отделение больницы имени Д. Я. Ваныкина. Срок действия контракта — весь 2023 год.

При этом подрядчику должен будет самостоятельно организовывать круглосуточную диспетчерскую, а забирать тело необходимо не позднее двух часов с момента поступления заявки. Все необходимое - герметичные пакеты, носилки и так далее — тоже на совести подрядчика. Кроме того, сотрудники подрядной организации должны уважительно относиться к телу покойного и соблюдать все установленные законом нормы (ФЗ «О погребении и похоронном деле» и ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Тульский Минздрав проверит странную госзакупку с расценками по 1 копейке за тело.