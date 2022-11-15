Тульского школьника, ударившего учителя, отправят на домашнее обучение Фото: Алексей ФОКИН

Ситуацией, сложившейся в одном из центров образования, уже заинтересовалась прокуратура. Сейчас она проводит проверку информации об ученике, который, по информации из соцсетей не только ударил классного руководителя по лицу, но и неоднократно угрожал канцелярским ножом учителям и одноклассникам.

По информации управления образования администрации города Тулы, по данному факту совместно с отделом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также проводится служебная проверка. Материалы переданы в органы внутренних дел.

Также стало известно, что несовершеннолетний состоял в «группе риска» обучающихся. Его поведение неоднократно рассматривалось на Совете профилактики центра образования. В учреждении с ним проводили работу, направленную на коррекцию поведения, в том числе с привлечением специалистов службы социально-психологического сопровождения.

В настоящее время идет процесс оформления документов для перевода на обучение на дому в дистанционном формате, образовательную организацию по инициативе его родителей школьник временно не посещает. Психолого-педагогическое сопровождение будет продолжено.