28 февраля в Туле без электричества останутся десятки улиц в Мясново, Центральном и Зареченском округах
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, в последний день календарной зимы без света останутся следующие адреса:
с 9:00 до 15:00 - п. Михалково: ул. Косогорская; ул. Воронежская; ул. Российская; ул. Тверская; ул. Михалковская; ул. Волжская; ул. Самарская; ул. Невская; ул. Окская; Балтийская; ул. Донская; ул. Смоленская; ул. Саратовская; 1-й Михалковский пр-зд; 2-й Михалковский пр-зд; 3-й Михалковский пр-зд; 4-й Михалковский пр-зд; 5-й Михалковский пр-зд; Колхозный пер.;
с 9:00 до 16:00 - п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. Клубная, 15-27 (нечётн.), 27-а, 4-14 (чётн.), 20, 22, 24, 26; ул. Лесная, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10-а, 10-б; ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.); ул. Центральная, 3-15 (нечётн.), 6-16 (чётн.), 28; ул. Советская, 1, 3; п. Михалково: ул. Тверская, 12-18 (чётн.), 7, 9, 11, 15; ул. Волжская, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 26; ул. Михалковская, 26; ул. Невская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 21; ул. Самарская, 15, 18, 21; пер. Кирпичный, 4-24 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132; Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.); ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.); 12-й пр-зд, 23-40; 13-й пр-зд, 23-40; ул. Санаторная, 56; ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 45 к.1, 45 к.2, 47 к.1; ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.); ул. Р. Лозинского ( Девизионная ), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Л. Толстого, 77; ул. Тимирязева, 63-85 (нечётн.);
с 9:30 до 14:00 - ул. Н. Руднева, 9, 17, 19, 19-а, 21, 21-а, 28, 30, 32; ул. Циолковского, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 10, 12, 15; ул. Ак. Обручева, 1; ул. Агеева, 6; пр-т Ленина, 97;
с 10:00 до 14:00 - Красноармейский пр-т, 19-а, 26,28, 32; ул. Сойфера, 19.