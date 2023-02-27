Стоматология «ПрофиДент» - клиника со знаком качества

Стоматология «ПрофиДент» - здоровые и красивые улыбки наша работа

Стоматология «ПрофиДент» одна из ведущих клиник в Туле. Все сотрудники являются дипломированными специалистами, с опытом работы более 10 лет. Врачи клиники регулярно проходят стажировку в ведущих образовательных центрах и используют в своей работе только качественные и проверенные материалы и оборудование.

Наличие собственной полностью оборудованной для всех видов протезирования зуботехнической лаборатории позволяет проводить качественное протезирование в короткие сроки с максимальным вовлечением в процесс проведения лечения всех участвующих специалистов.

Стоматология «ПрофиДент» - здоровые и красивые улыбки наша работа

Для Клиники качество всегда стоит на первом месте, потому что самая большая награда за труд – это когда пациенты рекомендуют «ПрофиДент» своим родственникам и знакомым.

Своим пациентам в стоматологии предлагают только качественные и проверенные материалы, при этом цены на услуги в Клинике одни из самых привлекательных в городе.

Специалисты "ПрофиДент" предоставляют возможность использования всех видов протезирования: имплантацию, несъёмное и съёмное протезирование, виниры и т.д., а также варианты комбинированных работ. Всё подбирается индивидуально с учетом клинических показаний для каждого пациента.

Стоматология «ПрофиДент» - здоровые и красивые улыбки наша работа

Одной из важных услуг, предлагаемых всем пациентам, это посещение врача-гигиениста. Где на приеме обучают правилам рациональной гигиены. Кроме этого, гигиенист проводит реминерализирующую терапию, снимает зубные отложения, может провести гигиеническую обработку зубов с использованием Air Flow.

Стоматология работает для пациентов и поэтому при подборе лечения выбирается оптимальный вариант, то есть баланс между соотношением польза-вред и цена-качество.

В настоящий момент стоматологическая клиника ПрофиДент предоставляет целый спектр стоматологических услуг:

- Диагностика, гигиена и профилактика болезней зубочелюстной системы

- Отбеливание зубов

- Лечение кариеса и его осложнений (пульпит, периодонтит)

- Лечение заболеваний пародонта

- Удаление зубов с применением современных методов обезболивания

- Протезирование зубов с использованием высококачественных материалов

- Имплантология

Стоматология «ПрофиДент» - здоровые и красивые улыбки наша работа

В клинике разработана специальная система скидок и бонусов.

Ветераны ВОВ обслуживаются бесплатно.

ТУЛА, УЛИЦА РАДИЩЕВА, 2,

Запись на прием к врачу (4872) 71-08-17

www.profident-tula.ru

Стоматология «ПрофиДент» - здоровые и красивые улыбки наша работа