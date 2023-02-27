«Центр Подологии доктора Дато» дарит исцеление

Неумолимая медицинская статистика гласит: в последние пару десятилетий среди наиболее распространенных заболеваний на передний план выходит сахарный диабет. И даже не столько сам он, сколько его последствия. Болезнь эта влечет раннее наступление инвалидности и высокую смертность, занимающую третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Каждые 10 лет количество заболевших удваивается, и по прогнозам экспертов к 2025 году, число больных диабетом может составить 250 млн человек.

Одним из тяжелейших осложнений диабета является поражение нижних конечностей, приводящее к развитию гнойно-некротических процессов на стопе. Рано или поздно это происходит у 6–15 % больных. Проблема диабетической стопы продолжает оставаться актуальной - от 50 до 80 % всех нетравматических ампутаций производятся у больных сахарным диабетом.

Каждые 20 секунд в мире делается одна ампутация.

В Туле не так давно открылся «Центр подологии доктора Дато».

«Центр Подологии доктора Дато» дарит исцеление

Подология – это отрасль медицины, которая включает в себя лечение заболеваний стопы и ногтей, коррекцию ногтевых пластин при поражениях и деформации. Подологи также занимаются профилактикой заболеваний, выполняют медицинский (гигиенический) педикюр и проводят консультацию по правильному уходу, чтобы пациент избежал развития заболеваний стопы в будущем.

К сожалению, после хирургического вмешательство послеоперационные осложнения на стопах наблюдаются у 64 %. Больные продолжают наступать на стопы с незажившими ранами, что зачастую влечет за собой последующие операции по удалению развивающегося некроза мягких тканей в зоне вмешательства, нагноений послеоперационной раны и развития гангрены стопы.

Сегодня актуальной является разработка методов исследования, направленных на выполнение органосохраняющих операций, уточняющих адекватность уровня ампутации. В центре применяются различные индивидуальные подходы по лечению пораженных зон стопы, осуществляется постоянная связь и контроль раневого процесса, по необходимости. Больные регулярно наблюдаются до полного заживления, а их близкие родственники обучаются навыкам необходимых перевязок.

Успешно проводится лечение ран на стопах в ближайшем после операционном периоде и трофических язв нижних конечностей различного генеза, которые по разным причинам не заживают годы. Получается это благодаря тому, что в «Центре подологии доктора Дато» к каждому пациенту применяется индивидуальный подход - еще на этапе предварительного осмотра, оперативно решается вопрос о необходимости проведения исследования сосудистого статуса с помощью ультразвука и компьютерной томографии. Больные направляются в соответствующие медучреждения Тулы и, при необходимости, столицы.

«Центр Подологии доктора Дато» дарит исцеление

- Наша основная цель — все же проводить профилактику заболевания стоп на ранних этапах и этим снизить число ампутаций, - говорит руководитель и основатель «Центра подологии доктора Дато» врач-хирург Дато Семенович Чиглашвили. - Именно на такой результат я и надеялся, открывая в нашем городе собственный центр подологии, мечтая проводить лечение стоп от «А» до «Я».

Только в нашем центре осуществляется тандем подолога, хирурга и ортопеда для решения глобальных проблем сложных стоп в условиях стерильности. А еще максимально передать свои опыт и знания молодым коллегам, чтобы вместе охватить большую часть населения и улучшить качество жизни туляков.

Подологи центра, прошедшие образование в школе подологии Дитера Баумана (ведущего немецкого подолога и идеолога немецкого закона о подологии), с помощью аппаратного педикюра успешно решают проблемы при трещинах, мозолях, утолщении и деформации ногтей от обычных до сложных стоп. Помогают избавится от неприятного запаха и повышенной потливости стоп. Неоперативным способом исправляют искривление ногтей, оказывают помощь при росте ногтя и предупреждая врастания вновь с помощью ортониксии.

В сложных запущенных случаях целом, механизм лечения выглядит следующим образом.

В случае гангрены части стопы или стопы и угрозы ампутации нижней конечности, после обследования и установки диагноза консилиумом врачей, в составе которого входят хирург по лечению хронических ран, эндовазальный хирург, кардиореаниматолог, больной госпитализируется в специализированную клинику Москвы для проведения эндовазального хирургического вмешательства по ОМС или ДМС.

После восстановления сосудистой проходимости больной продолжает долечивание в «Центре подологии доктора Дато» или по необходимости госпитализируется в отделение гнойной хирургии. В дальнейшем его специалисты помогают с реабилитацией после выписки из стационара до выздоровления или значительного улучшения состояния.

«Центр Подологии доктора Дато» дарит исцеление

Кроме того, не секрет, после ампутации пальцев на стопе или части стопы, при наличии трофических язв, пациенты нуждаются после заживления раны в индивидуальной разгрузке проблемных участков стоп, ортопедической стельке или обуви. Поэтому в «Центре подологии доктора Дато» проводится консультация ортопеда и исследование опороспособности стопы на специальном оборудовании - подографе и подоскопе. Таким образом врач получает информацию о «перегруженных» участках стопы, которые нуждаются в разгрузке. В дальнейшем по этим рекомендациям изготавливаются индивидуальные ортопедические стельки, обувь с высоким берцем.

При различных деформациях или недостающих участков на стопе протезируются (изготавливаются ортозы) стопы для устойчивой ходьбы и предотвращения дальнейших осложнений.

В центре бесплатно действует школа диабетической стопы «Сохраните стопы здоровыми» Также в Центре Доктора Дато помогут вам в лечении не только диабетических патологий, но и целого ряда других заболеваний. Прием ведут врачи профессионалы с большим стажем работы:

- подолог;

- ортопед;

- ортопед-травматолог;

- хирург;

- кардиолог;

- эндокринолог;

- дерматолог.

«Центр Подологии доктора Дато» дарит исцеление

Спектр медицинских услуг в Центре Подологии Доктора Дато широк:

- лечение синдрома диабетической стопы;

- диагностика и медицинские анализы;

- коррекция ортопедических проблем;

- медицинский педикюр (комплексная подологическая обработка стоп и др.);

- восстановление деформированных ногтей;

- решение проблем вросшего ногтя;

- ортопедия (лечение плоскостопия, реабилитация после переломов н/к, лечение пяточной шпоры и др.);

- эндокринология (лечение сахарного диабета и широкого спектра эндокринологических патологии);

- кардиология (хроническая сердечная недостаточность и др.);

- хирургия (лечение трофических язв, длительно незаживающих ран н/к).

Основная задача Центра выявить проблему на основе точной диагностики, купировать развитие сложных заболеваний на ранней стадии, и начать плановое индивидуальное лечение, которое поможет сохранить здоровье и качество жизни пациента.

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