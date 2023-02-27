«Много действия, интриг, борьбы…»

Писатель Александр Лапин.

Гость сайта bookmix.ru:

«Название привлекло, конечно, сразу. Раньше я никогда не читала произведения Александра Лапина. Но мимо такой истории пройти, конечно, трудно. Увидела отзывы на одной из интернет-площадок и решила купить эту книгу. Теперь вот делюсь своим мнением.

Конечно, практическим всем очень интересен тот страшный период в жизни страны. Книга состоит из трех частей: «Москва – Тибет. Необычный лама», «Москва – Берлин. Формула победы», «Москва – Семипалатинск. Формула РДС-1».

Поначалу автор рассказывает читателям о работе Берии в качестве наркома внутренних дел СССР. Близится Вторая мировая война, поэтому Берия очень интересуется всем, что связано с оружием. Например, с оружием древних, с оружием богов…

Вторая часть – это уже, как вы понимаете, период Великой Отечественной. Нарком очень занят, но теперь уже другим: эвакуация, оборона Закавказья, создание Управления особых отделов НКВД и разведывательной сети по всему миру, следствие по делу Гитлера.

Наконец, третья часть – это уже про бомбу. Оказывается, именно Лаврентий Берия отвечал за советский атомный проект, лично я об этом не знала.

Любовные похождения темпераментого грузина тоже не ушли от внимания исследователя. Там и про его даосские практики, и про то, что таким образом он подпитывался энергией партнерш (которые, в трактовке Лапина, были вполне довольны вниманием высокопоставленного чиновника).

Большой пласт книги посвящен эзотерике. В общем, много чего здесь найдете. Как относиться к написанному – дело ваше, но будет интересно всем, это точно.

Рамиль Мухаметшин, livelib.ru:

«Писатель Александр Лапин в книге «Страсть и бомба Лаврентия Берии» затрагивает очень много интереснейших тем, так или иначе связанных с демонической личностью главного героя. Что любопытно, автор не делает акцента на участии наркома внутренних дел в массовых репрессиях, даже как бы старается вообще не касаться этого. Но зато открывает новые для многих грани своего персонажа. Читателя ждут здесь и любовные похождения Лаврентия Берии, и философская подоплека многих знаковых для страны событий, даже религиозный мистик Даниил Андреев появится на страницах в образе пророка. В общем, чего только нет – каждый на свой вкус найдет.

Но работа четко структурирована. В книге много ссылок на уникальные документы – будет интересно, и не только историкам, а всем, кто хочет больше узнать о той непростой эпохе в жизни советских людей.

Чтение захватывающее. На мой взгляд, книга Александра Лапина практически полностью раскрывает эту неординарную личность.

Пользователь juterronf, сайт litres.ru:

«В подаче Александра Лапина Лаврентий Берия выглядит этаким «эффективным менеджером», толковым и безэмоциональным исполнителем, которому было все равно, чем заниматься. Что головы рубить, что наукой руководить.

«Страсть и бомба Лаврентия Берии», как говорит сам автор, представляет собой «философский, документально-исторический роман». Но лично мне показалось, что по жанру это больше триллер. Много действия, интриг, борьбы. Да, каждая из трех частей предваряется своеобразным философско-эзотерическим прологом, но все же прежде всего – динамика.

В книге мы видим Берию рациональным стратегом. Это человек, сумевший воплотить невероятный проект по созданию советской атомной бомбы. Его роль в тотальных репрессиях здесь практически не затрагивается.

Интересно ли мне было это чтение? Безусловно. Ну, а как относиться к авторской трактовке столь неординарной личности, я думаю, – личное дело каждого».