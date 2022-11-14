Завтра, 15 ноября, в Туле без света останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так они коснутся:

с 9:00 до 13:00 - ул. Калинина, 77-а; ул. Ложевая, 133;

с 9:00 до 17:00 - ул. Оружейная, 26, 32-а, 32-б;

с 9:00 до 16:00 - ул. Калинина, 18 к.3, 22 к. 4, 20 к. 3; ул. Ложевая, 141, 143, 145, 147;

с 9:00 до 16:30 - Мясново: ул. М. Жукова, 1, 2, 3; ул. Ушинского, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-а, 12-б, 12-в, 12-д, 27-в, 29-а, 4-а, 4, 6, 8, 27-б, 21-а, 13-а, 1-а, 30-34 (чётн.), 9-27 (нечётн.); ул. Лобачевского, 82-а, 62-б; Глухополянский, 36-а, 48-а, 38-а, 16-а, 24-а, 52-а, 8-24 (чётн.); ул. Новоглухополянская, 10-а-17-а, 10-17; ул. Лобачевского, 1-б, 1, 3, 3-а, 3-б; ул. Глухополянская, 1-а, 48-а, 52-а; ул. Ушинского, 35-47, 4, 40-б, 40-б/1, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-б, 35-в, 36-а, 37-в, 37-б, 36-в, 36-б, 38-в, 40-в, 40-а, 40-а/1, 48-б, 46-в, 12-в, 48-в; -й пр-зд, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.); 19-й пр-зд, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23; 20-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.); 21-й пр-зд, 1-27; 22-й пр-зд, 28; 25-й пр-зд, 14-28 (чётн.); ул. Кап. Громова, 19, 21, 25; ул. Ленина, 28, 30, 32; ул. Сойфера, 2, 4, 6, 26; ул. Коминтерна, 13, 15; ул. Советская, 22; ул. Московская, 1-11 (нечётн.), 4-28 (чётн.); ул. Тульская, 20, 22; ул. Чехова, 18-24 (чётн.), 21-25 (нечётн.); ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.); ул. Болдина, 60-84 (чётн.); ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.); ул. Серебровская, 89, 97; пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6; ул. Московская, 13, 30; пер. Московский, 6; ул. Чехова, 19;

с 9:30 до 13:00 - ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.), 8; ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 77, 79, 88; ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.); ул. Серебровская, 89, 97; пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6; ул. Московская, 13, 30; пер. Московский, 6; ул. Чехова, 19.