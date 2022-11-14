Николай Воробьев: «Единая Россия» объявляет о старте конкурса творческих работ школьников «Память»

В рамках партпроекта «Историческая память» региональное отделение «Единой России» объявляет о старте традиционного областного конкурса творческих работ школьников «Память».

В понедельник, 14 ноября в рамках партпроекта «Историческая память» региональное отделение «Единой России» объявляет о старте традиционного областного конкурса творческих работ школьников «Память».

В конкурсе примут участие учащиеся общеобразовательных организаций региона с 1 по 11 класс.

Организатором творческого состязания выступает молодежная общественная организация «Клуб исторической реконструкции «Дружина «Авега» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

В этом году конкурс проводится с 14 ноября по 10 декабря. Его участникам предложены четыре номинации:

«Когда говорят пушки – музы не молчат»: конкурс литературно-музыкальных, поэтических и музыкальных произведений, посвященных Великой Отечественной войне;

«Эхо войны»: конкурс рисунков на тему войны и военных будней;

«Сквозь годы памяти и судьбы поколений»: конкурс поделок, моделей военной техники, прикладного творчества и т. д.;

«Наши Zащитники»: рисунки, открытки, поделки, символизирующие специальную военную операцию (СВО) с символами «Z», «V» и др.).

В период с 10 декабря по 17 декабря состоится подведение итогов и определение победителей конкурса.

«Патриотический конкурс «Память» проводится в нашей области на протяжении 12 лет. За это время его участниками стали более 22 тысяч человек, и число желающих присоединиться к нашему проекту с каждым годом растет, – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. – В этом году вводится номинация, посвященная специальной военной операции. С первых дней ее проведения юные жители области со своими наставниками участвуют в акции «Zащитникам Отечества», пишут письма и отправляют рисунки нашим бойцам, помогают в сборе вещей для участников СВО. Конкурс «Память» позволит школьникам, их педагогам еще раз выразить поддержку и благодарность военнослужащим, отстаивающим мир в схватке с нацизмом».

С положением о конкурсе можно ознакомиться в разделе «Документы» по ссылке https://tula.er.ru/media/documents/November2022/5rSxho7Aw1G7skK4uUaw.pdf

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