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Общество14 ноября 2022 12:00

Коронавирус в Тульской области: 29 новых случаев заболевания за последние сутки на 14 ноября

Показатель заболеваемости чуть выше, чем вчера
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 29 новых случаев заболевания за последние сутки на 14 ноября

Коронавирус в Тульской области: 29 новых случаев заболевания за последние сутки на 14 ноября

Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 14 ноября, 77 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 180 655 человек. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 186 589 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 337 жителей региона.

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