Коронавирус в Тульской области: 29 новых случаев заболевания за последние сутки на 14 ноября Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 14 ноября, 77 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 180 655 человек. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 186 589 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 337 жителей региона.