В Тульской области до конца недели выпадет до 6 сантиметров снега Фото: Алексей ФОКИН

Начиная с 13 ноября погоду в Центральной России определяет холодный атмосферный фронт — уже в ближайшие часы в регион начнут поступать арктические воздушные массы.

Снегопады обрушатся на Тульскую область уже со вторника. Днем температура будет колебаться от 0 до -5 градусов. Самым холодным на неделе днем должна стать пятница.

Снежный покров начнет формироваться раньше положенной средней даты его появления в регионе почти на две недели. Толщина его в ближайшие дни может достичь 6 сантиметров.