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Общество14 ноября 2022 9:49

В Тульской области до конца недели выпадет до 6 сантиметров снега

Таковы прогнозы синоптиков
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области до конца недели выпадет до 6 сантиметров снега

В Тульской области до конца недели выпадет до 6 сантиметров снега

Фото: Алексей ФОКИН

Начиная с 13 ноября погоду в Центральной России определяет холодный атмосферный фронт — уже в ближайшие часы в регион начнут поступать арктические воздушные массы.

Снегопады обрушатся на Тульскую область уже со вторника. Днем температура будет колебаться от 0 до -5 градусов. Самым холодным на неделе днем должна стать пятница.

Снежный покров начнет формироваться раньше положенной средней даты его появления в регионе почти на две недели. Толщина его в ближайшие дни может достичь 6 сантиметров.

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